Die Aarau-Noten:
Marvin Hübel – Note 4
Bekommt von der harmlosen GC-Offensive kaum etwas zu tun.
Marco Thaler – Note 4
Etwas fehleranfällig im Aufbauspiel. Trotzdem ein solider Auftritt.
David Acquah – Note 4
Das Aarauer Kopfballmonster verpasst in der zweiten Halbzeit eine Top-Chance.
Serge Müller – Note 4
Der Ruhepol in der FCA-Abwehr. Erledigt seinen Job.
Linus Obexer – Note 4
Macht seine schlechte Passquote mit einer ordentlichen Prise Pfeffer wett.
Olivier Jäckle – Note 4
Die fehlende Spielpraxis ist ihm etwas anzusehen. Bleibt aber ohne gröberen Fehler.
Nassim Zoukit – Note 5
Bärenstarke erste Halbzeit. Gewinnt jeden Zweikampf im Zentrum.
Marcin Dickenmann – Note 5
Immer wieder mit viel Dampf über die rechte Seite.
Daniel Afriyie – Note 5
Bestätigt seine gute Form der letzten Wochen. Mit vier Abschlüssen der auffälligste FCA-Angreifer.
Valon Fazliu – Note 4
Seine Standards sind immer eine Waffe. Nur muss er seine Top-Chance zwingend zur Aarauer Führung nutzen.
Elias Filet – Note 4
Haut sich vorne rein. Der Einsatz stimmt, wirkt allerdings etwas glücklos.
Die GC-Noten:
Justin Hammel – Note 5
Verhindert mit sechs gehaltenen Bällen, dass sich GC eine Hypothek einhandelt. Bester Hoppper.
Dirk Abels – Note 4
Darf oder muss wieder als Rechtsverteidiger ran. Erfüllt seine Pflichten, mehr aber auch nicht.
Mouhamed Ngom – Note 4
Starke Abwehraktionen mischen sich mit vogelwilden Ballverlusten. Geht aber gerade so gut.
Sven Köhler – Note 4
Seine langen Bälle sitzen. Sonst ist es aber eher ein durchwachsener Auftritt.
Nico Rissi – Note 4
Wird defensiv immer wieder gefordert. Bleibt aber ohne Bock.
Tim Meyer – Note 4
Verteilt viele Bälle. Trotzdem ist es nicht sein bestes Spiel.
Samuel Krasniqi – Note 4
Noch der beste GC-Offensivakteur. Probiert es als einziger mit seinem Tempo.
Lovro Zvonarek – Note 3
Verliert praktisch jeden Zweikampf. Seine beste Aktion ist die herausgeholte Gelbe Karte.
Jonathan Asp Jensen – Note 3
Dribbelt sich immer wieder fest. Dabei wäre GC so dringend auf einen Geniestreich des Bayern-Juwel angewiesen.
Young-jun Lee – Note 3
Verpasst eine gute Kopfball-Chance. Danach kommt nichts mehr.
Michael Frey – Note 3
Nimmt den Barrage-Kampf an. Ein Abschluss in 90 Minuten ist aber einfach zu wenig für einen Mittelstürmer.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
38
11
55
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23