Lucas Werder Reporter Fussball

Die Aarau-Noten:

Marvin Hübel – Note 4

Bekommt von der harmlosen GC-Offensive kaum etwas zu tun.

Marco Thaler – Note 4

Etwas fehleranfällig im Aufbauspiel. Trotzdem ein solider Auftritt.

David Acquah – Note 4

Das Aarauer Kopfballmonster verpasst in der zweiten Halbzeit eine Top-Chance.

Serge Müller – Note 4

Der Ruhepol in der FCA-Abwehr. Erledigt seinen Job.

Linus Obexer – Note 4

Macht seine schlechte Passquote mit einer ordentlichen Prise Pfeffer wett.

Olivier Jäckle – Note 4

Die fehlende Spielpraxis ist ihm etwas anzusehen. Bleibt aber ohne gröberen Fehler.

Nassim Zoukit – Note 5

Bärenstarke erste Halbzeit. Gewinnt jeden Zweikampf im Zentrum.

Marcin Dickenmann – Note 5

Immer wieder mit viel Dampf über die rechte Seite.

Daniel Afriyie – Note 5

Bestätigt seine gute Form der letzten Wochen. Mit vier Abschlüssen der auffälligste FCA-Angreifer.

Valon Fazliu – Note 4

Seine Standards sind immer eine Waffe. Nur muss er seine Top-Chance zwingend zur Aarauer Führung nutzen.

Elias Filet – Note 4

Haut sich vorne rein. Der Einsatz stimmt, wirkt allerdings etwas glücklos.

Die GC-Noten:

Justin Hammel – Note 5

Verhindert mit sechs gehaltenen Bällen, dass sich GC eine Hypothek einhandelt. Bester Hoppper.

Dirk Abels – Note 4

Darf oder muss wieder als Rechtsverteidiger ran. Erfüllt seine Pflichten, mehr aber auch nicht.

Mouhamed Ngom – Note 4

Starke Abwehraktionen mischen sich mit vogelwilden Ballverlusten. Geht aber gerade so gut.

Sven Köhler – Note 4

Seine langen Bälle sitzen. Sonst ist es aber eher ein durchwachsener Auftritt.

Nico Rissi – Note 4

Wird defensiv immer wieder gefordert. Bleibt aber ohne Bock.

Tim Meyer – Note 4

Verteilt viele Bälle. Trotzdem ist es nicht sein bestes Spiel.

Samuel Krasniqi – Note 4

Noch der beste GC-Offensivakteur. Probiert es als einziger mit seinem Tempo.

Lovro Zvonarek – Note 3

Verliert praktisch jeden Zweikampf. Seine beste Aktion ist die herausgeholte Gelbe Karte.

Jonathan Asp Jensen – Note 3

Dribbelt sich immer wieder fest. Dabei wäre GC so dringend auf einen Geniestreich des Bayern-Juwel angewiesen.

Young-jun Lee – Note 3

Verpasst eine gute Kopfball-Chance. Danach kommt nichts mehr.

Michael Frey – Note 3

Nimmt den Barrage-Kampf an. Ein Abschluss in 90 Minuten ist aber einfach zu wenig für einen Mittelstürmer.

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