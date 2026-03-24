«Neues GC-Trainerteam kann Koffer schon wieder packen»
Das neue GC-Trainerteam um Chefcoach Gernot Messner und Assistent Shkelzen Gashi hat mit der 0:5-Niederlage bei Servette Genf einen miserablen Start hingelegt. Das «FORZA!»-Duo sieht in Messner nicht den richtigen Trainer für die schwierige Situation bei GC.
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 80