Beim FCZ müssen gegen den FC Thun Bledian Krasniqi, Matthias Phaeton und Chris Kablan das Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Nach Blick-Informationen das Ergebnis einer Krisensitzung. Beim FCZ will man aber nichts von einer solchen wissen.
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 80