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Verwirrung bei den Zürchern
Krisensitzung oder keine Krisensitzung beim FCZ?

Beim FCZ müssen gegen den FC Thun Bledian Krasniqi, Matthias Phaeton und Chris Kablan das Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Nach Blick-Informationen das Ergebnis einer Krisensitzung. Beim FCZ will man aber nichts von einer solchen wissen.
Publiziert: vor 42 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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