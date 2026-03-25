Meist nur Ersatz Findet Zakaria endlich seinen Nati-Platz?

Denis Zakaria spielt in Monaco eine starke Saison und trägt beim französischen Klub die Captainbinde. Trotzdem ist er in der Nati nur selten über die Reservistenrolle hinausgekommen. Die «FORZA!»-Hosts sehen nun seine Möglichkeit, sich für die Startelf aufzudrängen.