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Meist nur Ersatz
Findet Zakaria endlich seinen Nati-Platz?

Denis Zakaria spielt in Monaco eine starke Saison und trägt beim französischen Klub die Captainbinde. Trotzdem ist er in der Nati nur selten über die Reservistenrolle hinausgekommen. Die «FORZA!»-Hosts sehen nun seine Möglichkeit, sich für die Startelf aufzudrängen.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Florian Raz und Tobias Wedermann
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