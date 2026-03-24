Matteo Di Giusto befindet sich in beneidenswerter Form. In den letzten drei Spielen für den FC Luzern gelingen ihm drei Tore und zwei Vorlagen. Könnte Matteo Di Giusto dadurch zum Thema für die Nati werden?
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 80