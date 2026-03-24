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«Luzerner haben keine Chance»
Gehört Matteo Di Giusto in die Nati?

Matteo Di Giusto befindet sich in beneidenswerter Form. In den letzten drei Spielen für den FC Luzern gelingen ihm drei Tore und zwei Vorlagen. Könnte Matteo Di Giusto dadurch zum Thema für die Nati werden?
Publiziert: vor 11 Minuten
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