Unvermögen bei Eulachstädtern «Wenn du als Winti in dieser Situation den Penalty nicht machst, ist das eine Katastrophe»

Der FC Winterthur klebt nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Basel am Tabellenende fest. In der ersten Halbzeit hatten die Winterthurer etliche Chancen. Gerade ein Team wie der FCW müsse den frühen Penalty ausnützen, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.