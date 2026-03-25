«Wenn du als Winti in dieser Situation den Penalty nicht machst, ist das eine Katastrophe»
Der FC Winterthur klebt nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Basel am Tabellenende fest. In der ersten Halbzeit hatten die Winterthurer etliche Chancen. Gerade ein Team wie der FCW müsse den frühen Penalty ausnützen, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 80