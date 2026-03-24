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Heisses Gerücht am Rheinknie
Bedient sich der FC Basel bei Manchester United?

Heisses Gerücht beim FC Basel: David Degen plant, Scouts von Manchester United abzuwerben. Das würde für die internationale Strahlkraft des FC Basel sprechen, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann in der neusten Folge von «FORZA!».
Publiziert: vor 38 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 80
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