Heisses Gerücht beim FC Basel: David Degen plant, Scouts von Manchester United abzuwerben. Das würde für die internationale Strahlkraft des FC Basel sprechen, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann in der neusten Folge von «FORZA!».
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 80