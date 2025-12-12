DE
Macht Thun am Samstag den Coup gegen den FCSG perfekt?
Ostschweizer Youngster duellieren sich um die Wintermeisterschaft

Berner Oberland gegen Ostschweiz: Für Michael Heule ist das Super-League-Spitzenspiel am Samstagabend ganz speziell. Gut möglich, dass er seinen guten Jugendfreund bei Freistössen wieder decken muss.
Publiziert: vor 41 Minuten
Kommentieren
1/7
Es funkt beim FC Thun: Heule und Co. können am Samstag Wintermeister werden.
Darum gehts

  • Heule erzählt über die Zeit mit Witzig im FCSG-Nachwuchs
  • Deshalb hat er sich dagegen entschieden, wieder mit ihm zu spielen
  • Es gab schon eine Begegnung – Heule sagt, wie es war
Einer ist ein aufstrebender Shootingstar, der andere Schweizer Nationalspieler. Michael Heule und Christian Witzig haben ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen, nun treffen die beiden 24-Jährigen wieder aufeinander – unter Flutlicht und den Augen der Fussball-Schweiz beim Spitzenkampf am Samstagabend zwischen Thun und St. Gallen (20.30 Uhr).

Rückblick auf den Juni 2021. Da heisst es: Abschied nehmen. Die Wege der langjährigen Freunde trennen sich. Im Nachwuchs des FC St. Gallen verbrachten sie viele Jahre zusammen. «Wir waren oft gemeinsam mit einer Gruppe von Mitspielern unterwegs», erzählt Heule. Etwa ab der U18 unternehmen die Jung-Espen auch neben dem Platz viel gemeinsam. «Witzig war schon da ein sehr bodenständiger und angenehmer Typ. Ich erinnere mich, dass er eigentlich gar nicht lustig sein wollte, aber uns mit seiner Art dennoch immer unterhalten hat», blickt Heule zurück.

Aber dann kommt das Seriöse ins Spiel. Witzig schafft den grossen Sprung – erhält im Sommer 2021 beim Heimatklub einen Profivertrag, zusammen mit Patrick Sutter, Alessio Besio und David Jacovic. Heule steht nicht auf dieser Liste. Ihm wird der Sprung in die Super League damals nicht zugetraut.

Jetzt das Wiedersehen – und Thun greift nach der Wintermeisterschaft

Der Linksverteidiger wird trotzdem Profi bei Wil – und landet via Challenge League vier Jahre später beim aktuellen Sensationsleader Thun, der St. Gallen beim ersten Aufeinandertreffen am 4. Oktober auswärts 2:1 schlug.

Heule und Witzig standen damals im Kybunpark gemeinsam auf dem Platz. «Bei Freistössen gegen uns habe ich ihn gedeckt», sagt Heule. Ab und zu fiel dann ein Spruch oder freundschaftlicher Seitenhieb.

In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Challenge League
Challenge League
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
FC Wil
FC Wil
