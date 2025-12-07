DE
FR
Abonnieren
War dieser Thun-Schuss wirklich über der FCL-Linie?
3:15
Highlights im Video:War dieser Thun-Schuss wirklich über der FCL-Linie?

Trotz Gesperrten und Kranken
Leader Thun schwebt wieder – gehts überhaupt noch besser?

Der FC Thun setzt beim 4:1 gegen Luzern ein grosses Ausrufezeichen. Nicht nur wegen des Resultats, sondern vor allem aufgrund der Art und Weise, wie der Aufsteiger zum Siegen zurückgekehrt ist.
Publiziert: 10:21 Uhr
Kommentieren
1/5
Sticht aus dem starken Kollektiv heraus: Meichtry (oben) mit seiner riesigen Energie.
Foto: Freshfocus

Darum gehts

  • Mauro Lustrinelli schätzt den Top-Auftritt ein
  • Er gibt Spielern die Chance, die nicht oft spielen
  • Trainer Frick bringt das Thun-Spiel auf den Punkt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Es war also nur ein kleiner Knick von Spitzenreiter Thun – und kein Einbruch, wie von einigen prophezeit. Im Gegenteil: Die Energie, die der Aufsteiger und Leader beim 4:1 gegen Luzern auf den Platz zaubert, hat auch Thun in dieser bisher überragenden Saison noch selten erreicht. Nach zwei Niederlagen in Folge kehren die Berner Oberländer eindrücklich zum Siegen zurück.

Trainer Mauro Lustrinelli (49) ist keiner, der nach solchen Erfolgen gern Freudensprünge in der Öffentlichkeit macht. Lieber fokussiert weiterarbeiten. Aber an diesem Samstagabend in Thun sagt auch er: «Wenn man als Trainer diese Energie auf dem Platz sieht, denkt man sich, dass man immer so spielen will.» Das war wohl nahe an seinem Idealbild.

Gesperrte, Kranke – und trotzdem diese Top-Leistung

Dabei standen die Thuner Vorzeichen gar nicht so gut. Drei Spieler fehlten gesperrt: Bertone, Heule und Rastoder – alles absolute Leistungsträger. Imeri und Roth fielen krankheitsbedingt aus, Letzteren musste Lustrinelli kurz vor Anpfiff ersetzen und deshalb die Startelf umstellen.

So waren die Leistungen
Youngster verdient sich die Bestnote
Mit Video
Thun-Noten gegen Luzern
Youngster verdient sich die Bestnote
Gesamte Startelf fällt durch – nur zwei Joker genügend
Mit Video
FCL-Noten gegen Thun
Gesamte Startelf fällt durch – nur zwei Joker genügend

Vasilije Janjicic (27) zum Beispiel spielte in dieser Saison praktisch nie. Nun stand er das erste Mal in der Startelf und spielte, als wäre er nie weg gewesen. «Ich war ja auch nicht weg, ich bin mit der Mannschaft ständig am Trainieren», lacht der Ex-FCZler.

17-jähriger Ilic gibt Profi-Debüt

Die erste Halbzeit endet fast 4:0 – doch Reichmuth scheitert an der Latte (44.). Also steht es 3:0 zur Pause, Thun hat 26 Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner, Luzern nur 9. Später trifft Meichtry noch mal den Pfosten (56.), macht zwei Minuten später via Pfosten das 4:0. Und Thun hat weitere Chancen. Eine Machtdemonstration.

Weil Thun an diesem Abend alles im Griff hat, kann Lustrinelli sogar Spieler einwechseln, die sonst wenig Einsatzzeit haben. Ashvin Balaruban spielt das erste Mal in dieser Saison. Im Sturm stehen plötzlich Marc Gutbub und Layton Stewart.

Zudem gibt Adam Ilic (17) aus dem eigenen Nachwuchs sein Profi-Debüt. Der Youngster stand auf der Pikettliste für die U17-WM im November, kam in den vergangenen Wochen in Trainings und Testspielen zum Zug. «Er ist ein super Giel. Er hatte ein paar Aktionen, und seine Familie war im Stadion. Das ist sehr, sehr schön.» So lauten die Worte von Captain Bürki über ihn.

Bürki lobt Thun-Debütant Ilic
2:38
«Er ist ein super Giel»:Bürki lobt Thun-Debütant Ilic

Frick bringt Thun-Spiel auf den Punkt

Thun hinterlässt Eindruck beim Gegner. FCL-Trainer Mario Frick: «Wir wussten eigentlich genau, was auf uns zukommt. Aber das sagt jede Mannschaft hier danach an der Pressekonferenz.»

Keine Tricks – und trotzdem keine Chance für den Gegner. Wie macht Thun das? «Es ist einfach diese brutale Energie, diese langen Bälle und die Intensität in den Duellen», sagt Frick.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
7
FC Sion
FC Sion
15
3
21
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Thun
        FC Thun