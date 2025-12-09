Darum gehts
- Aufsteiger Thun führt Super League an und bleibt Meisterkandidat
- Blick-Reporter Sven Schoch sieht Thun als ernsthaften Titelanwärter
- Nach 16 Runden ist Thun Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung
Die Super-League-Saison ist schon 16 Runden alt und immer noch thront Aufsteiger Thun an der Tabellenspitze, mit einem Vorsprung von sechs Punkten. Nach zwei Niederlagen in Serie meldete sich das Team von Trainer Mauro Lustrinelli am Samstag mit einem eindrücklichen 4:1-Heimsieg gegen Luzern zurück.
«Wenn man denkt, jetzt kommt der Einbruch, jetzt stürzen sie ab, kommt die Antwort», meint Blick-Reporter Sven Schoch im Blick-Fussballpodcast «FORZA!». «Da ist mehr dahinter. Sie sind für mich Meisterkandidat, da lege ich mich fest.» Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Bei den Buchmachern, die ihre Quoten auf Basis riesiger Datenmengen berechnen, gilt der FC Thun bereits als Favorit. Stellt sich die Frage: Wer kann den Aufsteiger noch vom Meistertitel abhalten?
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9