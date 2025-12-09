Der FC Thun steht mit komfortablem Abstand an der Spitze der Super-League-Tabelle. Welcher Klub kann die Berner Oberländer am ehesten vom Titel abhalten? Diskutier jetzt mit.

Nach 16 Runden ist Thun Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung

Die Super-League-Saison ist schon 16 Runden alt und immer noch thront Aufsteiger Thun an der Tabellenspitze, mit einem Vorsprung von sechs Punkten. Nach zwei Niederlagen in Serie meldete sich das Team von Trainer Mauro Lustrinelli am Samstag mit einem eindrücklichen 4:1-Heimsieg gegen Luzern zurück.

«Wenn man denkt, jetzt kommt der Einbruch, jetzt stürzen sie ab, kommt die Antwort», meint Blick-Reporter Sven Schoch im Blick-Fussballpodcast «FORZA!». «Da ist mehr dahinter. Sie sind für mich Meisterkandidat, da lege ich mich fest.» Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Bei den Buchmachern, die ihre Quoten auf Basis riesiger Datenmengen berechnen, gilt der FC Thun bereits als Favorit. Stellt sich die Frage: Wer kann den Aufsteiger noch vom Meistertitel abhalten?

