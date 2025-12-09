DE
«Klub ist ein Meisterkandidat»
Wer kann den FC Thun noch abfangen?

Der FC Thun steht mit komfortablem Abstand an der Spitze der Super-League-Tabelle. Welcher Klub kann die Berner Oberländer am ehesten vom Titel abhalten? Diskutier jetzt mit.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
Vom Aufsteiger zum Meisterkandidaten: Wer kann den FC Thun an der Tabellenspitze abfangen?
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

  • Aufsteiger Thun führt Super League an und bleibt Meisterkandidat
  • Blick-Reporter Sven Schoch sieht Thun als ernsthaften Titelanwärter
  • Nach 16 Runden ist Thun Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Super-League-Saison ist schon 16 Runden alt und immer noch thront Aufsteiger Thun an der Tabellenspitze, mit einem Vorsprung von sechs Punkten. Nach zwei Niederlagen in Serie meldete sich das Team von Trainer Mauro Lustrinelli am Samstag mit einem eindrücklichen 4:1-Heimsieg gegen Luzern zurück.

«Wenn man denkt, jetzt kommt der Einbruch, jetzt stürzen sie ab, kommt die Antwort», meint Blick-Reporter Sven Schoch im Blick-Fussballpodcast «FORZA!». «Da ist mehr dahinter. Sie sind für mich Meisterkandidat, da lege ich mich fest.» Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Bei den Buchmachern, die ihre Quoten auf Basis riesiger Datenmengen berechnen, gilt der FC Thun bereits als Favorit. Stellt sich die Frage: Wer kann den Aufsteiger noch vom Meistertitel abhalten? 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
