Leader Thun kann am Donnerstagabend beim Spiel gegen Lausanne (20.30 Uhr) eine historische Siegesserie einstellen. Das Interesse aus dem Ausland geweckt hat der sensationelle Aufsteiger schon davor. Das Thun-Inside.

Jetzt wird die Welt auf das Thun-Märchen aufmerksam

Darum gehts «L'Equipe» hat mit Lustrinelli, Ibayi und Gerber gesprochen

Rücktritts-Aussage von Gerber lässt aufhorchen

Diese Siegesserie von 2005 wackelt nun

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Die grossen internationalen Medienhäuser sind hellhörig geworden. «Eingebettet zwischen See und Bergen erlebt der FC Thun, ein familiärer Verein, der gerade in die Super League aufgestiegen ist, eine aussergewöhnliche Saison.» So beginnt die Geschichte, die kürzlich in der französischen Sportzeitung «L'Equipe» erschienen ist. Die Tageszeitung gehört zu den bekanntesten Sportblättern der Welt. Für die Geschichte hat sie mit Stürmer Ibayi, Trainer Lustrinelli und Präsident Gerber gesprochen. Aus dem Berner Oberland ist zu hören, dass die Anfragen von internationalen Medienhäusern zuletzt stark angestiegen sind. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Artikel im Ausland folgen.

Die grosse Frage

Stellt der FC Thun jetzt seine längste Siegesserie ein? Diese schafften die Berner Oberländer beim Höhenflug im Frühling 2005, direkt bevor sie zum Vize-Meister und Champions-League-Sensationsteam wurden. Es waren sieben Siege in Serie, nun steht Thun bei sechs.

Gesagt ist gesagt

«Ich gebe zu: Ich habe zu meinem Sohn gesagt, wenn wir wirklich Meister werden würden, müsste ich mir eigentlich überlegen, sofort zurückzutreten.» – Dieses Zitat von Präsident Andres Gerber (52) bei einem Interview in der «Berner Zeitung» lässt aufhorchen.

Wichtig ist der Zusatz. «Objektiv gesehen wäre das kein schlechter Zeitpunkt. Aber ich habe mir nie vorstellen können, den FC Thun zu verlassen. Und ich kann es auch jetzt nicht.» Seit fast 24 Jahren ist er mittlerweile für Thun tätig, in verschiedenen Funktionen vom Spieler bis zum Präsidenten.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Bürki; Bertone, Käit; Reichmuth, Imeri; Labeau, Rastoder.

Wer fehlt?

Dursun (Neuzugang, Spielberechtigung noch offen). Heule, Janjicic, Ziswiler (alle verletzt).

Neben dem Platz

Neuer Trainer, neue Assistentin, neue Sportdirektorin, neue Sportchefin, neue Torhüterin, neue Spielerinnen: Eine Komplett-Renovierung machte das Thuner Frauen-Team in den letzten zwei Monaten durch. Mit nur einem Punkt nach 12 Spielen lag man am Tabellenende. Nun feiern die Thunerinnen die Erlösung. Im ersten Rückrundenspiel auswärts in Luzern gelang der erste Saisonsieg – und die Übergabe der Roten Laterne an die Aarauerinnen.

Hast du gewusst, dass...

... Thun bis jetzt alle Spiele auf Naturrasen gewonnen hat? Bisher gab es drei Auswärtsniederlagen. Auf dem Spitalacker gegen Breitenrain im Cup, im Wankdorf gegen YB und auf der Tuilière gegen Lausanne – alle auf Kunstrasen.

Aufgepasst auf

Nils Reichmuth (23). Mit einem Paukenschlag kündigt er sich wieder an. Die ersten drei Spiele des neuen Jahres verpasste er aufgrund einer Handoperation. Beim Sieg in Genf dauert es sieben Minuten, ehe der Mann aus Ibach SZ per Weitschuss via Pfosten zuschlägt. Die Härte seiner Schüsse fällt jeweils auch beim Einschiessen vor den Matches auf.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden:

1. Bertone 4,7

2. Rastoder 4,5

3. Franke 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Folgt.

Der Gegner

Das ist mal ein selbstbewusster Pakt. Die Lausanner Spieler haben untereinander vereinbart, dass im Mai noch keine Ferienflüge gebucht werden – dann findet der Conference-League-Final statt! Nächste Hürde? Sigma Olmütz aus Tschechien. Hier erscheint das Lausanne-Inside.

24 Runde

Di., Luzern – GC 4:3

Mi., St. Gallen – YB 2:1

Mi., FCZ – Winterthur 3:0

Mi., Lugano – Servette 1:1

Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr

Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr