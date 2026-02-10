Thun verpflichtet Stürmer von Rapid Wien

Super-League-Spitzenreiter Thun hat Furkan Dursun unter Vertrag genommen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Thun verpflichtet Furkan Dursun von Rapid Wien. Der 20-jährige Stürmer erhält einen bis Sommer 2029 datierten Vertrag im Berner Oberland, wie der Leader der Super League am Dienstag mitteilt.

Der österreichisch-türkische Doppelbürger bestritt für die 1. Mannschaft der Wiener insgesamt 16 Partien. In der Hinrunde war er an den Zweitligisten St. Pölten ausgeliehen, für den ihm in 18 Spielen drei Tore und fünf Vorlagen gelangen.

Noch näher dran am FC Thun Füge jetzt Thun deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen