Vertrag bis 2029
Thun verpflichtet Stürmer von Rapid Wien

Super-League-Spitzenreiter Thun hat Furkan Dursun unter Vertrag genommen.
Publiziert: vor 17 Minuten
Furkan Dursun stürmt neu für den FC Thun.
Foto: FC Thun
Der FC Thun verpflichtet Furkan Dursun von Rapid Wien. Der 20-jährige Stürmer erhält einen bis Sommer 2029 datierten Vertrag im Berner Oberland, wie der Leader der Super League am Dienstag mitteilt.

Der österreichisch-türkische Doppelbürger bestritt für die 1. Mannschaft der Wiener insgesamt 16 Partien. In der Hinrunde war er an den Zweitligisten St. Pölten ausgeliehen, für den ihm in 18 Spielen drei Tore und fünf Vorlagen gelangen.

