Wie kräftezehrend war das Spiel in Tschechien für Lausanne? Peter Zeidler wird gegen Lugano wohl wieder rotieren. Und ein Neuzugang musste mit nach Olmütz reisen, obwohl er nicht spielen durfte. Hier kommt das Inside zur 26. Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lausanne spielt am Donnerstag gegen Tschechen um Conference-League-Achtelfinaleinzug

Rasenzustand in Olmütz beeinträchtigte Spielqualität und belastete Lausanner Spieler

Lausanne seit September 2024 gegen Lugano ungeschlagen, zuletzt drei Unentschieden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die News der Woche

In seinem ersten K.o.-Spiel in Europa seit 1965 hatte Lausanne zu kämpfen, hielt gegen die Tschechen Sigma Olmütz aber dagegen und holte auswärts ein Unentschieden (1:1). Der Schweizer Uefa-Koeffizient kann also noch immer wachsen, dafür muss Lausanne am Donnerstag im eigenen Stadion die Tschechen aber schlagen, um die Achtelfinals der Conference League zu erreichen. Dort würde Mainz oder Larnaca warten.

Die grosse Frage

Hat das Spiel vom Donnerstag Spuren hinterlassen? Nicht unbedingt wegen der Reise, sondern eher wegen des Zustands des Spielfelds im Andruv-Stadion. Das Grün glich eher einem besseren Kartoffelacker als einem Fussballfeld. Karlo Letica wurde beim Ausgleichstreffer von ebendiesem Rasen düpiert und die Lausanner waren am Ende körperlich sehr angeschlagen. Da Lausanne alle drei Tage spielt, meinte Peter Zeidler letzte Woche, dass er zwischen jedem Spiel zwei bis vier Spieler auswechseln werde. Seydou Traoré, der letzte Woche gegen Servette überzeugte, könnte erneut seine Chance im Sturm bekommen. Brandon Soppy, der nach seiner Sperre zurückkehrt, könnte seinen Platz als rechter Aussenverteidiger wieder einnehmen oder sogar eine Position weiter vorne spielen, mit Theo Bergvall hinter ihm.

Gesagt ist gesagt

«Wir sind sehr stolz darauf, europäisch zu spielen und die Schweiz zu vertreten. Es war fantastisch, in Olmütz zu spielen, aber die Meisterschaft ist sehr wichtig. Wir müssen uns darauf konzentrieren und bis Sonntagabend nicht mehr an Europa denken.» Das sagt Peter Zeidler, der seine Spieler bis Sonntag um sich haben wird, da die Waadtländer am Freitag direkt aus Tschechien nach Mailand geflogen und von dort aus direkt nach Lugano gereist sind. Pech für das Familienleben!

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Roche, Custodio, Mollet, Lekoueiry; Butler-Oyedeji, Traoré.

Wer fehlt?

Nicky Beloko (gesperrt), Hamza Abdallah, Souleymane N'Diaye, Gabriel Sigua, Theo Bair und Morgan Poaty (alle verletzt).

Neben dem Platz

Sekou Koné ist für die Conference League nicht spielberechtigt, ist aber diese Woche dennoch nach Tschechien gereist. «Wir möchten, dass er sich in die Gruppe integriert», erklärt Peter Zeidler über seinen 20-jährigen malischen Mittelfeldspieler, der von Manchester United ausgeliehen wurde. Nachdem er in Thun bereits zehn Minuten gespielt hat, könnte er am Sonntag im Tessin zu seinem zweiten Einsatz kommen.

Hast du gewusst, dass ...

... Lausanne seit fünf Liga-Spielen gegen Lugano ungeschlagen ist? Zuletzt gab es drei Unentschieden in Serie. Die letzte Niederlage gegen die Tessiner musste man im September 2024 einstecken (1:2).

Aufgepasst auf

Georgios Koutsias (22)! Nach dem Ausfall von Skandalnudel Kevin Behrens (34) bekommt bei Lugano Koutsias wieder seine Chance. Gegen den FCB schoss sich der Grieche schon einmal warm, beim 1:1 traf er nach seiner Einwechslung zum Ausgleich.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:

1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Janneh 4,3

3. Letica 4,2

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Die Tessiner sind im Olympia-Fieber. Grgic eifert Ski-Legende nach, das Team spielt Mini-Curling. Hier erscheint das Lugano-Inside.

26 Runde

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Thun, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Sion – YB, 14 Uhr

So., Luzern – Basel, 16.30 Uhr

So., Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos