Grossartiges Spiel von Jamie Roche im Mittelfeld, mit Aggressivität und Weitblick am Ball. Seydou Traoré ist zweimal entscheidend, indem er den Elfmeter zum 1:1 herausholt und das 2:1 erzielt. Seine Schnelligkeit macht der Servette-Abwehr zu schaffen. Kevin Mouanga, der bereits am Donnerstag in Thun nicht besonders gut spielte, hat auch am Sonntag wieder zu kämpfen. Und Nicky Beloko wird dummerweise vom Platz gestellt. Guter Einsatz von Omar Janneh, der seit seiner Ankunft im Winter bereits viermal getroffen hat. Bei fünf Torschüssen!

Hinweis: Diakité (ab 64. für Traoré), Fofana (ab 64. für Mouanga), Janneh (ab 64. für Butler-Oyedeji) – Mollet (ab 74. für Lekoueiry), zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Der bosnische Star Miroslav Stevanovic ist eine Legende der Super League und schreibt mit 35 Jahren immer noch neue Kapitel seiner Karriere. Am Sonntag erzielt er eine aussergewöhnliche Vorlage und zwei Tore. Lilian Njoh beendet das Spiel mit zwei entscheidenden Pässen für den Künstler vom Balkan. Auch Samuel Mraz zeigt als Stürmer eine gute Leistung. Joël Mall ist wie so oft unzureichend, während Bradley Mazikou einen Albtraumsonntag erlebt und logischerweise zur Halbzeit ausgewechselt wird.

Hinweis: Severin (ab 46. für Mazikou) – Burch (Platzverweis nach 27 Minuten), Allix (ab 80. für Mendes), Lopes (ab 81. für Jallow), Fomba (ab 90.+3 für Mraz), alle zu kurz für eine Bewertung.

