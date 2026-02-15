DE
Lausanne-Noten gegen Servette
Die drei Torschützen stechen heraus – Rotsünder abgestraft

Lausanne kommt trotz langer Überzahl gegen Servette nicht über ein 3:3 hinaus. Wer hat dabei überzeugt? Und welche drei Spieler sind ungenügend? Hier kommen die Lausanne-Noten zum Léman-Derby.
Publiziert: 21:03 Uhr
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Servette bejubelt in Lausanne nach langer Unterzahl einen späten Punktgewinn.
Tim GuilleminRedaktor Sport

Grossartiges Spiel von Jamie Roche im Mittelfeld, mit Aggressivität und Weitblick am Ball. Seydou Traoré ist zweimal entscheidend, indem er den Elfmeter zum 1:1 herausholt und das 2:1 erzielt. Seine Schnelligkeit macht der Servette-Abwehr zu schaffen. Kevin Mouanga, der bereits am Donnerstag in Thun nicht besonders gut spielte, hat auch am Sonntag wieder zu kämpfen. Und Nicky Beloko wird dummerweise vom Platz gestellt. Guter Einsatz von Omar Janneh, der seit seiner Ankunft im Winter bereits viermal getroffen hat. Bei fünf Torschüssen!

Hinweis: Diakité (ab 64. für Traoré), Fofana (ab 64. für Mouanga), Janneh (ab 64. für Butler-Oyedeji) – Mollet (ab 74. für Lekoueiry), zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Der bosnische Star Miroslav Stevanovic ist eine Legende der Super League und schreibt mit 35 Jahren immer noch neue Kapitel seiner Karriere. Am Sonntag erzielt er eine aussergewöhnliche Vorlage und zwei Tore. Lilian Njoh beendet das Spiel mit zwei entscheidenden Pässen für den Künstler vom Balkan. Auch Samuel Mraz zeigt als Stürmer eine gute Leistung. Joël Mall ist wie so oft unzureichend, während Bradley Mazikou einen Albtraumsonntag erlebt und logischerweise zur Halbzeit ausgewechselt wird.

Hinweis: Severin (ab 46. für Mazikou) – Burch (Platzverweis nach 27 Minuten), Allix (ab 80. für Mendes), Lopes (ab 81. für Jallow), Fomba (ab 90.+3 für Mraz), alle zu kurz für eine Bewertung.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
