Der FCW pfeift trotz Monsterkader aus dem letzten Loch. Hoffnung macht, dass der Top-Torschütze der Schützenwiese wohl erhalten bleiben wird.

Darum gehts Andrin Hunziker bleibt beim FC Winterthur trotz Eigentum des FC Basel

FCW hat 14 verschiedene Torschützen, Ligabestwert mit Basel

Sieben Spieler fraglich, drei verletzt, einer gesperrt vor St. Gallen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Dass Andrin Hunziker beim FC Winterthur bleiben wird, obwohl der Stürmer dem FCB gehört, ist ziemlich sicher. Laut Blick-Infos müssten die Basler für ihren eigenen Angreifer theoretisch gar bezahlen, weil keine entsprechende Rückhol-Klausel im Leihvertrag verankert ist. Für den FCW ist das eine gute Nachricht. Weil Hunziker mit sechs Toren der Top-Torschütze ist. Und der ehemalige Junior des FC Therwil auch im Nachholspiel gegen Sion getroffen hat. Dumm bloss, dass Schiri Johannes von Mandach den sehenswerten Treffer nicht gibt, weil der VAR einen auf Hobby-Detektiv macht und ein leichtes Stossen unerklärlicherweise als Foul deklariert.

Die grosse Frage

Findet Winti ein Rezept gegen die Seuche? Sieben Spieler sind fraglich, drei verletzt und einer gesperrt. Der FCW pfeift trotz Monsterkader von 30 Spielern aus dem letzten Loch. Die gute Nachricht: Mit Captain Remo Arnold kehrt jener Mann zurück, der unter der Woche gegen Sion schmerzlich vermisst wurde und den Gegentreffer zum 1:0 wohl etwas vehementer verteidigt hätte als sein Kollege Lukas Mühl.

Gesagt ist gesagt

«Das Tor hätte zählen müssen!» Blick-Schiri-Experte Urs Meier hat eine klare Meinung zu Hunzikers Führungstreffer gegen Sion. Dass sich der VAR gemeldet habe, sei falsch gewesen. Dass Schiri von Mandach den Treffer nicht gibt, ebenfalls. Beim FCW kann man sich dafür nichts kaufen. Ganz im Gegenteil. Coach Patrick Rahmen kriegt gar noch Gelb, weil er motzt. Ob Schiri Alessandro Dudic heute gegen St. Gallen eine ähnliche Szene zu beurteilen haben wird?

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sahitaj, Arnold, Durrer, Diaby; Kasami, Zuffi; Dansoko, Momoh, Burkart; Hunziker.

Wer fehlt?

Fraglich: Diaby, Durrer, Martins, Schneider, Sidler, Stillhart, Ulrich. Verletzt: Golliard, Lüthi, Ulrich. Gesperrt: Jankewitz.

Hast du gewusst, dass …

… der FCW in dieser Saison schon 14 verschiedene Torschützen zu bieten hatte? Zusammen mit Basel ist das der Spitzenwert der Liga.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Aufgepasst auf

Ezequiel Meili (19). Der Teenager stand unter der Woche zum ersten Mal im Kader der ersten Mannschaft. Und er trägt den Namen eines der grössten FCW-Spieler aller Zeiten: Max «Mannix» Meili. Der ist der Opa von Ezqequiel und dürfte am Mittwoch vor Stolz fast geplatzt sein. Dass sein Enkel nur deshalb im Kader stand, weil Winti mit vielen verletzten und kranken Spielern zu kämpfen hat, dürfte die Freude nur bedingt geschmälert haben.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:

Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung) Kasami 4,1 T. Okafor 4,0 (erst 1 Bewertung)

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Schiedsrichter: Alessandro Dudic. Assistenten: Nicolas Müller und Pascal Hirzel. VAR: Fedayi San.

Der Gegner

Bei St. Gallen gibts mehrere Transfer-Brennpunkte, ein Verteidiger hat die Espen im Winter nun verlassen. Mehr dazu im FCSG-Inside.

20 Runde

Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr

Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr

So., Servette – FCZ, 14 Uhr

So., Basel – Sion, 16.30 Uhr

So., GC – Thun, 16.30 Uhr

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos