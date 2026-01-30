Darum gehts
- Croci-Torti fühlt sich wegen Marques-Verletzung schuldig
- Kevin Behrens könnte nach Eklat eine starke Marke erreichen
- Achtung auf Michael Frey: Steht der Stürmer bei GC in der Startelf?
Die News der Woche
Martim Marques (21) musste gegen Winterthur schon nach einer halben Stunde verletzt runter. Nun fällt er auch gegen GC aus. Mattia Croci-Torti (43) nimmt die Verletzung auf seine Kappe. «Es ist meine Schuld. Er hatte vor dem Spiel eine Zerrung. Ich wollte ihn aber trotzdem spielen lassen.» Aufgrund der Gelb-Sperre von Antonios Papadopoulos (26) wollte Croci-Torti nicht noch weitere Änderungen in der Verteidigung vornehmen. «Ein erfolgreicher Athletiktrainer hat mir einmal gesagt: Manchmal muss man Risiken eingehen, wenn man Spiele gewinnen will. Diesmal habe ich das getan. Eigentlich hätte er Erholung gebraucht. Aber für mich war das Spiel zu wichtig.» Der 4:1-Sieg hatte seinen Preis.
Die grosse Frage
Bleibt Kevin Behrens so torgefährlich wie bis anhin? Der Deutsche ist mit seinen 9 Toren in der Torschützenliste aktuell auf dem dritten Platz platziert. Hinter den beiden YB-Spielern Chris Bedia (12 Tore) und Christian Fassnacht (11 Tore). Allein in den letzten vier Runden sind ihm fünf Treffer gelungen. Er könnte nun der erste Luganese seit Armando Sadiku 2017 werden, der in fünf Ligaspielen hintereinander trifft.
Gesagt ist gesagt
«Manchmal fühlt man sich dort wie in der Wüste.» – Das Letzigrund ist nicht das Lieblingssstadion von Mattia Croci-Torti. Er sagt es offen: «Wir haben dort seit Jahren nicht mehr gewonnen und ehrlich gesagt ist es immer seltsam, im Letzigrund zu spielen.» Dann kommt der Wüsten-Spruch. Croci-Torti fügt an: Es wird unsere Aufgabe sein, grosse Motivation zu finden.»
Mögliche Aufstellung
Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Kelvin, Delcroix; Grgic, Bislimi; Dos Santos, Steffen, Cimignani; Behrens.
Wer fehlt?
Marques, Cassano, Alioski, Mai, Mina (alle verletzt).
Hast du gewusst, dass ...
... Lugano nach 21 Partien noch nie 39 Punkte auf dem Konto hatte? Mit einem weiteren Erfolg könnten die Tessiner ihre längste Siegesserie in der höchsten Spielklasse einstellen (sechs Siege von Februar bis April 2024).
Aufgepasst auf
Daniel Dos Santos (23). Sowohl gegen Luzern als auch gegen Winterthur wurde der Berner Oberländer von Blick zum Besten gewählt worden. Das hat er sich mit seinen vier Assists verdient. Inzwischen sind gemäss Blick-Infos schon Klubs aus Top-Ligen hinter him her. Ob Dos Santos nun mit Skorerpunkten nachlegt?
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:
1. Grgic 4,3
2. Von Ballmoos 4,3
3. Zanotti 4,2
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.
Der Schiedsrichter
Sandro Schärer.
Der Gegner
Michael Frey (31) ist zurück in der Schweiz. Steht der Berner bei den Hoppers bereits gegen Lugano in der Startelf? Hier erscheint das GC-Inside.
Runde
Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 18 Uhr
Sa., GC – Lugano, 20.30 Uhr
So., Luzern – St. Gallen, 14 Uhr
So., Basel – Thun, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10