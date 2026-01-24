DE
Lugano-Noten gegen Winterthur
Behrens bekommt wegen Unsportlichkeit nur eine Vier

Lugano feiert gegen Winterthur einen souveränen Heimsieg. In einer soliden Mannschaft stechen drei Akteure heraus. Wer fällt dagegen ab? Hier findest du die Noten vom 4:1 von Lugano gegen Winterthur.
Lugano feiert den fünften Sieg in Folge. Und die Mannschaft zeigt erneut eine tadellose Leistung, ohne dabei über sich hinauswachsen zu müssen. Zu gross ist der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams. Deshalb kriegen auch nur 3 Spieler eine 5. Mattia Zanotti, der auf der Seite wieder rauf und runter läuft, wie zu seinen besten Tagen. Anto Grgic, dem der nächste Freistoss-Treffer gelingt, und Daniel Dos Santos, der per Hacke zaubert. Eigentlich hätte auch Kevin Behrens eine 5 verdient – für sein Tor und Assist. Allerdings kriegt er eine Note Abzug, weil er auf völlig unsportliche Art und Weise bei der Auswechslung den Handschlag mit Georgios Koutsias verweigert. Wenig erfreulich ist die Leistung von Ezgjan Alioski, der in der ersten Hälfte den verletzten Martim Marques ersetzt. Allerdings wirkt er nach seiner Verletzung noch nicht auf der Höhe. Das einzige Gegentor entsteht auf seiner Seite – mit ihm am Boden.

Hinweis: Alioski (ab 30. für Marques) – Mahmoud (ab 63. für Dos Santos), Brault-Guillard (ab 63. für Zanotti), Koutsias (ab 81. für Behrens), Bottani (ab 81. für Steffen), alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Winterthur kommt im Tessin nie auf Touren. Besonders in der ersten Halbzeit will dem Team wenig bis gar nichts gelingen. Defensiv sind sie dabei besonders anfällig. Bei allen drei Toren sieht die Verteidigung nicht gut aus. Besonders Souleymane Diaby und Adrian Durrer, die beide in der Pause ausgewechselt werden. Aber auch offensiv gelingt den Eulachstädter kaum etwas. Ausser Andrin Hunziker, der ein Tor trifft und bis zum Schluss kämpft. Sonst findet der FCW-Sturm nicht statt. Randy Schneider, Fabian Rohner und Elias Maluvunu sind nie im Spiel drin. Am Ende ist die Niederlage völlig logisch. Zum elften Mal kassiert die Mannschaft von Patrick Rahmen drei oder mehr Gegentore. Das ist die Bilanz eines Absteigers.

Hinweis: Dansoko (ab 46. für Diaby), Citherlet (ab 46. für Durrer), Schneider (ab 46. für Golliard) – Buess (ab 78. für Rohner), Maksutaj (ab 86. für Kasami), beide zu kurz für eine Bewertung.

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

