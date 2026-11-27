Erst verlieren die Basler den Ball, dann den Kopf. Kein anderes Team verteidigt in Umschaltsituationen so schlecht wie der FCB. In der Jokanovic-Tabelle liegt Basel auf Rang 12.

Darum gehts Basel holte unter Jokanovic in fünf Ligaspielen zwei Punkte

Der FCB liegt vier Punkte vor dem Barrage-Platz

Jokanovic fordert beim schwachen Umschalten mehr Einsatz

Florian Raz Reporter Fussball

Der FC Basel ist schwer krank. Das hat spätestens das 0:2 gegen Luzern gezeigt. Wer auf eine wundersame Heilung hofft, bekommt von Slavisa Jokanovic (58) wenig Hoffnung. «Ich bin nicht David Copperfield», sagt der FCB-Trainer vor dem Spiel bei den Grasshoppers. Im Letzigrund geht es für Basel darum, nicht noch weiter im Tabellensumpf zu versinken.

Noch haben die Basler vermeintlich beruhigende vier Punkte Vorsprung auf den Barrage-Platz. Wer sich aber auf die fünf Ligaspiele unter dem neuen Trainer konzentriert, sieht, wie gross die Basler Not ist. Kein anderes Team hat in dieser Zeit weniger Punkte geholt. Mit mickrigen zwei Pünktchen ist der FCB in der Jokanovic-Tabelle auf Rang zwölf. Heisst: Abstiegsplatz!

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Steigt gegen GC also ein Abstiegskampf? «Wir können am Samstag nicht absteigen. Und wir können nicht Meister werden», sagt Jokanovic, «aber wir müssen uns der Lage bewusst sein.»

Und die ist ungemütlich. Der Blick auf die Daten gibt einen Hinweis, wo die Probleme der Basler liegen: Keine Mannschaft der Super League schaltet langsamer um, wenn sie den Ball verliert, als Basel. Der Abstand zur Konkurrenz ist schon fast absurd gross.

89 Schüsse haben die Basler bislang nach einem Ballverlust in der eigenen Platzhälfte zugelassen. Das sind 30 mehr als Sion, das zweitschwächste Team in dieser Tabelle! Und 56 mehr als St. Gallen, das in dieser Kategorie Spitzenreiter ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aber der FCB schaltet nicht nur schlecht um, wenn er den Ball nahe an seinem eigenen Tor verliert. Dasselbe geschieht, wenn er in der gegnerischen Platzhälfte vom Spielgerät getrennt wird. 29 Schüsse hat Basel bislang nach Kontern zugelassen. Und ist damit auch hier Schlusslicht der Liga.

Siebenmal also darf der Gegner im Schnitt nach sogenannten Umschaltmomenten gegen Basel schiessen. Ein Kopfproblem – oder ein Problem einer zu optimistischen Taktik? «Haben Sie das Gefühl, mein Fussball sei besonders offensiv?», fragt Jokanovic auf diese Blick-Frage. Und gibt mit einem lakonischen Lächeln gleich selber die Antwort: «Ich denke nicht.»

Eine Lösung hätte Jokanovic durchaus. Sogar eine «sehr einfache», wie er sagt: «Wenn du den Ball verlierst, gehst du entweder ins Pressing, du foulst – oder du rennst zurück. Ich denke, um zu rennen, musst du nicht besonders talentiert sein.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Allerdings hat der Serbe ein Problem ausgemacht: Selbst wenn die Basler defensiv eigentlich gut stehen, kommen die Gegner zu Chancen: «Manchmal stehen wir mit drei Spielern um den Ball – und der Gegner kommt trotzdem durch.»

Übersetzt kann das eigentlich nur heissen: Der Trainer ortet bei seinen Spielern zu wenig Einsatz und zu wenig Lust darauf, das eigene Tor zu verteidigen. «Man muss seinen Körper und seine Energie in den Dienst der Mannschaft stellen», fordert Jokanovic.

Am Montag fragte David Degen (43) persönlich nach, wie Jokanovic die Lage sieht. Der FCB-Präsident habe «nicht viele Erklärungen» für das Debakel gegen Luzern hören wollen, erzählt Jokanovic: «Es ging darum, wie wir die Situation verbessern können.»

Er selber scheint sich dabei ganz auf die handwerkliche Arbeit eines Trainers auf dem Trainingsplatz konzentrieren zu wollen. Kein Herumgebrülle in der Kabine: «Das ist gegen mein Naturell. Ich bin keiner, der Flaschen und Bildschirme zertrümmert.» Und auch keine wilden taktischen Elemente: «Wenn ich in der Küche stehe, mische ich auch nicht plötzlich Salz mit Zucker.»

Ob das ehrliche Handwerk gegen GC goldenen Boden hat? Gegen Luzern wirkte Jokanovic am Ende ratlos: «Ich habe Spieler gewechselt und das System. Aber es wurde nichts besser.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos