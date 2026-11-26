Wie viel Geld fehlt dem FC Basel? Eine Aussage von Präsident David Degen sorgt für Aufsehen. Der Klub schafft nun Transparenz.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Ein Defizit von rund 30 Millionen Franken pro Jahr? Der FC Basel reagiert auf das Interview, das Präsident David Degen Blick gegeben hat. «Wir sind vor fünfeinhalb Jahren mit einem strukturellen Defizit von 35 Millionen gestartet. Wir benötigen rund 30 Millionen Brutto-Transfererlöse pro Jahr, nur um auf null zu kommen. Und das, obwohl ich den Laden komplett auseinandergeschraubt und die Kosten extrem reduziert habe», sagte Degen.

Diese Aussage hat im FCB-Umfeld offenbar für einige Irritationen gesorgt. Der Klub «hat zuletzt einige Rückfragen zum Thema strukturelles Defizit und zur Bedeutung von Transfererlösen erhalten», heisst es in einer Mitteilung.

Der Klub erklärt: «Der FCB weist aktuell ein operatives, strukturelles Defizit von rund 8 Millionen Franken pro Jahr aus, ohne Berücksichtigung von Einnahmen aus internationalen Wettbewerben und Transfererlösen.»

Ausserdem kommen «jährliche Abschreibungen auf verpflichtete Spieler in der Höhe von rund 10 bis 12 Millionen» hinzu. Daraus ergibt sich ein «jährlicher Finanzierungsbedarf von rund 20 Millionen, der aktuell insbesondere durch Transfererlöse gedeckt werden muss», heisst es weiter. Und: «Um diesen Betrag zu erwirtschaften, sind ‹im schlimmsten Fall› Bruttoerlöse von rund 30 Millionen erforderlich.»

Ziel sei es, die Abhängigkeit von Transfererlösen schrittweise zu reduzieren. Oder um es in den Worten von Degen im Blick zu sagen: «Ich habe halt niemanden, dem ich einfach unsere IBAN-Nummer schicken kann. Meine Aufgabe ist es, den Klub wirtschaftlich, infrastrukturell und finanziell so aufzustellen, dass er über Jahrzehnte überleben kann.»