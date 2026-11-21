Sportlich steckt der FC Basel in der Krise, privat schwebt David Degen (43) im Vater-Glück. Im grossen Blick-Interview spricht der FCB-Präsident Klartext über den grossen Frust der Fans, Shaqiri-Pläne, oder seine Rolle als «willkommene Zielscheibe».

Darum gehts FCB-Präsident David Degen hält trotz der sportlichen Krise an Trainer Slavisa Jokanovic fest

Degen will Xherdan Shaqiri langfristig an den FCB binden und das Kader im Winter gezielt ergänzen

Laut Degen braucht Basel im Jahr rund 30 Millionen Franken Brutto-Transfererlöse für eine Nullbilanz

David Degen (43) geht in diesen Tagen nach einer Meniskus-OP an Krücken. Ein Sinnbild für die Lage in Basel: Sportlich ist der FCB mindestens so angeschlagen wie sein Präsident. Schon im Frühling hatte Degen mit dem Blick-Fussballchef über die enttäuschende vergangene Saison gesprochen, damals im FCB-Podcast «Achzädreyenünzig». Im Gegenzug gibt Degen nun sein erstes grosses Interview seit langer Zeit bei Blick. «Ich stehe zu meinem Wort», sagt er. Die Situation des Klubs hat sich seither allerdings kaum verbessert. Und doch: Beim Treffen im Turm des St. Jakob Parks gibt es trotz aller sportlichen Baustellen ein Thema, bei dem er sofort zu strahlen beginnt.

David Degen, Sie sind im April Vater eines Sohnes geworden. Wie ist das Leben als Papi?

Mein Leben wurde privat komplett auf den Kopf gestellt. Eine völlig neue Art der Verantwortung, die ich bisher nicht gekannt habe. Es ist logisch, dass man dadurch ganz andere, neue Gefühle entwickelt. Und man hat definitiv weniger Schlaf, das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Aber es ist wirklich wunderschön. Es lohnt sich alles. Ich bin überglücklich – vor allem darüber, dass er gesund ist.

Sie haben in den letzten Jahren immer gesagt, dass es ein grosser Wunsch in Ihrem Leben ist, Vater zu werden.

Ja, der Sinn des Lebens liegt für mich auch darin, eine Familie zu gründen und Wissen, Persönlichkeit und Erfahrung weiterzugeben. Darum bin ich überzeugt, dass man diese Erfahrung machen und eigene Kinder bekommen sollte. Nächste Woche ist unser Sohn bereits sieben Monate alt. Es passiert schon recht viel, und es ist unglaublich zu sehen, wie er sich seit der Geburt entwickelt hat.

Wie ist die Aufgabenteilung zuhause mit Ihrer Partnerin Vivien Wulf?

Ehrlich gesagt trägt Vivien im Moment den grössten Teil, und das neben ihrem eigenen Unternehmen. Sie ist eine wunderbare Frau und Mutter, davor habe ich den grössten Respekt. Ich versuche so oft wie möglich da zu sein. Wegen meiner Verletzung kann ich ihn aber derzeit nicht so unterhalten, wie er das gerne hätte (lacht).

Viele Väter sprechen nach der Geburt ihres ersten Kindes von einem Prioritätenwechsel. Wie sieht der bei Ihnen aus als FCB-Präsident?

Ich leide immer mit allem mit. Jeder weiss, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Wenn ich jetzt nach Hause zu Frau und Kind komme, kann ich natürlich viel differenzierter mit gewissen Dingen umgehen.

Also nicht mehr immer nur Vollgas?

Doch, doch! Ich bin ein Vollgas-Typ. Ich gebe Vollgas bei der Familie, aber genauso in meinem Job und in allem, was ich mache. Ich bin mit vollem Einsatz beim FCB und genauso als Vater, also muss ich beiden Rollen gerecht werden.

Bei welchem Punkt leiden Sie aktuell am meisten beim FC Basel?

Logischerweise bei der aktuellen sportlichen Situation. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Das eine ist das des Präsidenten mit seiner Verantwortung, das andere das des Fans mit all seinen Emotionen. Als Fan bin ich maximal frustriert darüber, wie es auf dem Platz läuft.

Und als Präsident?

Als Präsident muss ich kühlen Kopf bewahren, wenn wir in einer Negativspirale stecken, und unterstützend wirken, damit wir wieder in die Spur finden.

In den letzten Spielen gegen Lugano und Thun hat man gesehen, dass Ihr Team kein Selbstvertrauen hat.

Ich habe das als Spieler im Abstiegskampf selbst erlebt. Wenn du den Ball in solchen Zeiten gerade spielen willst, rollt er plötzlich nicht gerade. Im Unterbewusstsein passieren Dinge, die man sich als Spieler oder Team nicht erklären kann. Wir befinden uns aktuell in einer gefährlichen Situation, aus der wir nur mit harter Arbeit herauskommen, um wieder in einen Flow zu kommen – nicht mit Reden oder Floskeln.

Ein Tiefpunkt war die 0:3-Demütigung in Vaduz. Was haben Sie da auf der Tribüne gedacht?

Es ist das einzige Spiel, bei dem ich nicht im Stadion war, weil ich bei einem Event meiner Partnerin war, den sie ein Jahr lang geplant hatte. Ich habe es auf dem iPad geschaut und bin fast zusammengebrochen. Ich habe im Anschluss mitbekommen, dass die Fans unsere Mannschaft ausgepfiffen haben. Ich glaube aber nicht, dass sie wegen des Resultats gepfiffen haben, sondern weil die Mannschaft aus ihrer Sicht nicht alles gegeben hat. Fehler auf dem Platz passieren, aber wenn man den Eindruck hinterlässt, nicht alles zu geben, ist das ein Problem.

Das ist David Degen David Degen wird 1983 mit seinem Zwillingsbruder Philipp in Liestal BL geboren und wächst in Lampenberg auf. Er spielt für Aarau, Basel, Gladbach sowie YB und macht 17 Länderspiele für die Nati. Nach seiner Karriere gründet er eine Beraterfirma. Im Sommer 2021 kauft er den FC Basel von Bernhard Burgener und amtet seither als Präsident. Degen wohnt in Schindellegi SZ mit seiner Partnerin Vivien Wulf, einer deutschen Schauspielerin und Unternehmerin. Im April 2026 ist das Paar Eltern eines Sohnes geworden. David Degen wird 1983 mit seinem Zwillingsbruder Philipp in Liestal BL geboren und wächst in Lampenberg auf. Er spielt für Aarau, Basel, Gladbach sowie YB und macht 17 Länderspiele für die Nati. Nach seiner Karriere gründet er eine Beraterfirma. Im Sommer 2021 kauft er den FC Basel von Bernhard Burgener und amtet seither als Präsident. Degen wohnt in Schindellegi SZ mit seiner Partnerin Vivien Wulf, einer deutschen Schauspielerin und Unternehmerin. Im April 2026 ist das Paar Eltern eines Sohnes geworden. Mehr

In so einem Moment käme ein Trainereffekt wie gerufen. Doch Sie haben schon von Stephan Lichtsteiner auf Slavisa Jokanovic gewechselt. Effekt verpufft?

Natürlich erhofft man sich bei einem Trainerwechsel einen sofortigen Effekt. Aber man muss auch ehrlich sagen: Sehr wahrscheinlich liegen die Probleme bei uns tiefer und sind nicht von heute auf morgen lösbar. Es gibt mir Hoffnung, dass unsere sportliche Führung davon überzeugt ist, dass der Trainer genug Erfahrung mitbringt und die richtige Methode findet, um die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückzubringen.

Sind Sie auch davon überzeugt?

Er macht mir einen sehr guten, ruhigen und klaren Eindruck. Sie haben in Ihrem FORZA!-Podcast gesagt, es würde Sie überraschen, wenn er nach dem Winter noch unser Trainer ist – ich kann Ihnen versichern, dass er das sein wird! Irgendwann liegt es an den Spielern zu liefern. Es ist definitiv nicht nur ein Trainerproblem.

Und wo liegt das Hauptproblem? In der Zusammenstellung des Kaders?

In der Kaderstruktur. Mit Akpe Victory und Asane Sow haben zwei der jüngsten Spieler bis zu ihrer Verletzung am besten performt. Es ist schwierig zu erklären, warum gerade Spieler im besten Fussballeralter aktuell ihrer Form etwas hinterherhinken.

Ist der Druck zu hoch?

Er ist enorm hoch im FCB-Kosmos und viele Spieler haben Mühe, damit umzugehen. Ich sehe es ja an mir selbst: Der Druck ist jeden Tag da. Von den Fans, dem Umfeld und der Öffentlichkeit. Wir sind der grösste Sportklub der Schweiz mit der grössten Reichweite und den höchsten Einschaltquoten. Auf uns schaut man. Das macht etwas mit den Menschen. Wir schaffen es im Moment nicht, jedes Jahr eine Kaderstruktur hinzustellen, die diesen Druck abfedert.

Die Kritik an der Führungsachse ist aber auch klare Kritik an Ihren Führungsspielern Omlin, Daniliuc, Omeragic oder Shaqiri.

Shaqiri nehme ich da ganz bewusst heraus. Er hat geliefert, hat das Double geholt und war entscheidend. Die Dankbarkeit dafür wird bei mir nie verschwinden. Ich nehme in einer solchen Situation grundsätzlich alle Spieler im Alter von 24, 25 Jahren und aufwärts in die Pflicht – nicht nur im Spiel, sondern auch im Training. Unser Problem sind nicht zu viele junge Spieler. Ich wäre froh, wir hätten ein Durchschnittsalter von 22 und würden für zu viele Junge kritisiert. Es ist das Gegenteil der Fall mit vielen erfahrenen Spielern, im Schnitt sind wir älter als zu Beginn meiner Amtszeit und trotzdem bringen wir die Leistung nicht wunschgemäss auf dem Platz.

Sie nehmen Shaqiri aus der Kritik heraus. Wie steht es um seine Vertragsverlängerung? Kann er dem FCB sportlich noch helfen?

Für mich ist klar: Die Lösung muss für alle gewinnbringend sein, das sind wir uns allen schuldig. Ich möchte Shaq, unabhängig davon, wie lange er noch aktiv spielt, langfristig an den Klub binden. Stand heute ist er für mich der genialste Fussballer, den die Schweiz je hervorgebracht hat. Solche Persönlichkeiten muss der FCB in seinen Reihen halten. Er ist ein ganz feiner Kerl und stellt das Wohl des FCB an die höchste Stelle, wie er auch in dieser Woche wieder gezeigt hat.

Wobei?

Er wollte von sich aus klarstellen, dass diese Gerüchte eines Influencers totaler Schwachsinn sind, wonach er den Klub fix verlassen werde. Er wollte das selber tun, um sofort der entstandenen Unruhe gegenzusteuern. Das fand ich fantastisch.

Auch die Fans können sich mit Shaqiri identifizieren. Es scheint, als hätten Sie nicht immer Verständnis dafür, dass man sich in der heutigen Fussballzeit noch zurücksehnt nach Leadertypen aus den eigenen Reihen. Richtige Identifikationsfiguren.

Nein, das ist falsch. Ich habe vollstes Verständnis. Ich weiss genau, was sie wollen, und kann das mitfühlen. Ich würde den Fans gerne mehr lokale Identifikationsfiguren bieten, aber ich kann nicht einfach eine Schublade aufmachen und sie hervorzaubern. Wir versuchen, in der Jugend die besten Spieler aus der ganzen Schweiz zu holen. Und selbstverständlich hätte ich gerne mehr Basler in der Mannschaft. Mit der Globalisierung des Fussballs ist das aber fast unmöglich geworden. Für mich bedeutet Identität aber mehr: Dass ein Fussballer, egal woher er kommt, mit Leib und Seele auf den Platz geht und sich für den Klub zerreisst.

Seit der Meistersaison sind auch noch die meisten der sowieso schon knappen Identifikationsfiguren gegangen: Taulant Xhaka, Dominik Schmid oder Albian Ajeti.

Bei Dominik Schmid ging es schlicht um ein Angebot von Red Bull, bei dem wir finanziell meilenweit entfernt waren. Da konnten wir unmöglich mitgehen. Alles andere zu diesem Transfer wurde bereits gesagt.

Schmerzt es nicht, wenn Ajeti sagt, dass beim FC Lugano in der Kabine mehr Baseldeutsch gesprochen wird als beim FCB?

Nein, überhaupt nicht. Solche Aussagen sind reine Polemik. Wenn ich elf Basler auf den Platz schicken könnte, wäre ich der Erste, der das tut. Aber letzte Saison stand er auf dem Platz, nicht ich – und er war, wie das gesamte Team, leider nicht sehr erfolgreich. Ich freue mich aber für ihn, dass er in Lugano gut begonnen hat.

Identifikation ist aber auch schwierig, wenn Sie die Spieler immer nach ein bis maximal zwei guten Saisons gleich wieder verkaufen. Das ist Ihr Businessmodell.

Für die Achse suche ich seit Jahren nach Führungsspielern, die mal für fünf bis sieben Jahre bleiben. Die will ich gar nicht verkaufen.

Aber?

Meine Aufgabe ist es, den Klub wirtschaftlich, infrastrukturell und finanziell so aufzustellen, dass er über Jahrzehnte überleben kann. Wir sind vor fünfeinhalb Jahren mit einem strukturellen Defizit von 35 Millionen gestartet. Wir benötigen rund 30 Millionen Brutto-Transfererlöse pro Jahr, nur um auf null zu kommen. Und das, obwohl ich den Laden komplett auseinandergeschraubt und die Kosten extrem reduziert habe. Ich habe halt niemanden, dem ich einfach unsere IBAN-Nummer schicken kann.

Sie sprechen immer von dieser wirtschaftlichen Gesundung seit Ihrer Übernahme. Aber man würde sich auch mal wieder sportliche Konstanz wünschen auf dem Feld. Und nicht immer nur den Rückblick auf die finanziellen Zahlen der letzten fünf Jahre.

Die will ich doch auch! Schauen Sie, wir haben in diesen fünfeinhalb Jahren den Klub saniert, in die Infrastruktur investiert, was in den letzten 20 Jahren versäumt wurde, den Klub neu aufgebaut, das Double geholt und standen im Halbfinal der Conference League. Dass wir noch nicht so weit sind, jedes Jahr um den Titel mitzuspielen, stimmt. Vielleicht ist das Double sogar zu früh gekommen.

Wie meinen Sie das?

Nach dem Double haben wir mannschaftstechnisch Fehler gemacht. Wir waren gedanklich nicht bereit und dachten, es läuft jetzt von selbst. Wir haben ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Diese Learnings nehmen wir aus dieser Saison mit. Es ist niemand frustrierter und enttäuschter als ich über die aktuelle Situation – ich leide emotional mit und muss gleichzeitig den Laden finanziell über Wasser halten.

Ein Vorwurf an Sie ist, dass Sie wirtschaftliche Interessen stets über sportliche stellen. Hypothetisches Szenario: Sie können Victory und Sow für X Millionen verkaufen im Winter, verpassen aber Ende Saison Europa. Was machen Sie?

Solche Transfers streben wir im Winter nicht an – kein Thema, egal wie viel Geld auf dem Tisch liegt. Das Angebot müsste wirklich unmoralisch hoch sein, um uns ins Grübeln zu bringen. Unser klares Ziel ist es, alle bis mindestens im Sommer zu halten. Victory und Sow zeigen, dass wir nicht alles falsch machen. Gewisse Leistungsdaten sind unglaublich, teils für den FCB historisch.

Können sich die Fans auf Korrekturen des Kaders freuen? Verstärkungen?

Wir werden im Winter sicher versuchen, das Kader gezielt zu ergänzen. Ich würde gerne zwei, drei Spieler aus meiner aktiven Karriere zurückholen, dann würden wir das Ruder sofort herumreissen (lacht).

Wen meinen Sie da konkret?

Marco Streller oder Beni Huggel. Einen Sechser und einen Stürmer mit absoluter Mentalität und Siegeswillen. Und vielleicht noch Daniel Majstorovic: ein echter Killer auf dem Platz, im positiven Sinn verrückt nach Erfolg.

Auch Sie persönlich werden nicht mehr so gefeiert wie zu Ihren Zeiten als Spieler. Im Gegenteil: Die Kritik an Ihnen als Präsident ist so gross wie selten zuvor.

Ich halte halt den Kopf hin. Die Leute wollen ins Stadion kommen und ihre Mannschaft siegen sehen. Das können wir im Moment nicht liefern, und das ist der Hauptgrund für die Kritik. Ich verstehe den Frust aller! Ich habe selbst den grössten Frust von allen. Aber ich gehe nicht in die Kabine und schreie herum, und ich rede dem Trainer auch nicht in die Aufstellung hinein, obwohl das immer wieder behauptet wird.

Diese Behauptungen sind seit Jahren konstant. Kann es sein, dass Ihre Ratschläge oder Meinungen intern als Befehle interpretiert werden?

Bei gewissen Trainern in der Vergangenheit war das sicher so. Aber dem ist nicht so. Wenn mich der Trainer um meine Meinung fragt, weiss er, dass ich meinungsstark bin. Was er dann daraus macht, ist allein seine Sache. Das sieht man gerade jetzt bei den eigenen Talenten aus der Akademie. Natürlich würde ich gerne sehen, dass ein bis zwei unserer Jungen in der Startelf stehen. Aber der Trainer macht die Aufstellung und er hat für die aktuelle Situation einen anderen Plan.

Können Sie verstehen, dass sich Trainer zweimal überlegen, ob sie mit einem Präsidenten wie Ihnen zusammenarbeiten wollen?

Ohne arrogant klingen zu wollen: Ich verstehe relativ viel vom Fussball. Europäisch gesehen gibt es nicht viele Klubpräsidenten, die selbst auf diesem Niveau gespielt haben. Das macht es für einen Trainer natürlich nicht einfacher. Ich sehe sofort, wenn ein Spieler nicht rennt, seinen Job nicht macht oder taktisch falsch steht. Dadurch kann ich dem Trainer ganz andere Fragen stellen.

Es gibt da einen Widerspruch, den Sie auflösen können: Einerseits sagen Sie, dass Sie sich kaum mehr in sportliche Belange einmischen. Sie haben erzählt, Sie hätten den neuen Trainer vor der Vorstellung kaum kennengelernt. Andererseits haben Sie an der Medienkonferenz gesagt, Sie seien vor der Saison der Einzige gewesen, der Stephan Lichtsteiner als Trainer behalten wollte. Was stimmt denn nun?

Das ist tatsächlich ein Widerspruch. Natürlich haben wir im Gremium gemeinsam am Tisch entschieden. Ich habe danach einfach von mir gesprochen, weil ich gerne vorne hin stehe, Verantwortung übernehme und als Einziger der aktuellen sportlichen Führungscrew bei Stephans Einstellung dabei war. Alle Entscheide beim FCB werden gemeinsam von Besitzerschaft, Verwaltungsrat und sportlicher Führung getroffen. Es gibt keine One-Man-Show von David Degen.

Haben Sie sich bei all dieser Kritik schon jemals gedacht, ich tu' mir das doch nicht mehr an und verkaufe meine Aktien?

Nein, nie. Weil ich weiss, dass das, was ich tue, für den Klub richtig ist. Wir haben enorme Herausforderungen vor uns, nicht nur sportlich. In der Öffentlichkeit wird vieles verzerrt dargestellt, weil ich eine willkommene Zielscheibe bin.

Wie meinen Sie das?

Seit fünfeinhalb Jahren wird mir alles Mögliche vorgeworfen: Ich sei korrupt, ziehe Geld aus dem Klub, sei undurchsichtig. Nichts davon stimmt! Aber man kann über mich offenbar sagen und schreiben, was man will.

Eine weitere Baustelle ist Ihr Trikotsponsor Bitpanda. Die Firma hat finanzielle Schwierigkeiten, zieht sich aus Sport-Engagements zurück und soll die Option haben, im kommenden Sommer beim FCB auszusteigen. Macht Sie das nervös?

Kein Kommentar. Wie bei unseren Spielern sage ich auch nichts zu Vertragsinhalten mit unseren Businesspartnern.

Nächste Baustelle: Die Trainingsinfrastruktur.

Das Projekt für das neue Trainingscenter läuft. Es gibt noch die eine oder andere Herausforderung, die wir meistern müssen. Das Areal ist hochkomplex: Es liegt auf dem Boden der Gemeinde Münchenstein im Kanton Baselland, gehört den Immobilien Basel-Stadt und wird vom Sportamt Basel-Stadt betrieben – deshalb gibt es verschiedene Ansprechpartner. Wir haben das Land im Baurecht gepachtet und sind auf einem guten Weg, bald konkreter zu werden. Anders sieht es beim Stadion aus.

Sie bezeichnen das Joggeli als längst überfälligen Sanierungsfall.

Es ist mittlerweile wirklich ein Flickwerk. Die Sanierung ist dringend nötig, nicht morgen, sondern heute! Überall treten Mängel und Altlasten zutage, die wir lösen müssen. Eine komplette, moderne Sanierung kostet gemäss unserer neuesten Studie zwischen 50 und 60 Millionen Franken.

Warum geht es nicht vorwärts?

Auch hier sind sehr viele Parteien involviert. Wir haben unsere Lösung längst präsentiert. Wäre der FCB alleiniger Eigentümer, stünde das Geld morgen bereit. Wir haben das Projekt mit Architekten durchdacht, die eines der modernsten Stadien Europas umgebaut haben. Wenn wir das umsetzen können, wird das Stadionerlebnis ein echter Gamechanger für den Schweizer Fussball.

Zum Abschluss zurück zum Sportlichen: Was muss passieren, damit Sie im Mai zufrieden auf die Saison zurückblicken?

Ich rede nicht mehr über Tabellenplätze. Mein einziger Wunsch ist, dass wir zu gutem, emotionalem Fussball zurückfinden. Die Fans sollen wieder stolz ins Stadion kommen, weil elf Spieler auf dem Platz Vollgas geben. Alles darüber hinaus ist Zugabe.