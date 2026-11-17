Gerüchte über einen möglichen Abgang von Xherdan Shaqiri beim FC Basel im Sommer 2027 sind im Umlauf. Nun bezieht der 35-jährige Captain Stellung.

Klartext von Xherdan Shaqiri! «Die aktuellen Gerüchte zu einem vermeintlichen Entscheid über meine Zukunft sind falsch», teilt er auf Instagram mit. Am Montag machte die Meldung von einem Fussball-Influencer die Runde, der in einem Video behauptet hatte, Shaqiri und der FC Basel würden aufgrund des im Sommer auslaufenden Vertrags bald getrennte Wege gehen.

«Der FCB und ich sind weiterhin im guten Austausch und wir werden kommunizieren, sobald etwas entschieden und spruchreif ist», hält Shaqiri fest. Und weiter: «Ich habe weiterhin grossen Spass hier und werde gemeinsam mit dem Team und dem Staff alles daran setzen, dass es sportlich wieder aufwärts geht.»

Unter dem Ende September eingestellten Trainer Slavisa Jokanovic haben die Bebbi in vier Super-League-Partien noch keinen einzigen Sieg (zwei Niederlagen, zwei Unentschieden) eingefahren. Aktuell findet sich der FCB auf Rang sieben der Tabellen wieder.

Xherdan Shaqiri kehrte im Sommer 2024 nach zwölf Jahren im Ausland zum FCB zurück. Danach führte er Rotblau direkt zum Doublegewinn. In dieser Saison sind ihm in zwölf Meisterschaftseinsätzen drei Tore und eine Vorlage geglückt.

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