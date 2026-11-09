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Behalten die Basler die Geduld?
«Würde mich erstaunen, wenn Jokanovic beim FCB den Winter überlebt»

0,5 Punkte im Schnitt – die Bilanz von FCB-Trainer Jokanovic ist verheerend. Bei «FORZA!» diskutieren Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Reporter Florian Raz, ob der Trainerwechsel bereits im Winter folgen muss oder ob Basel endlich einmal Geduld zeigen sollte.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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