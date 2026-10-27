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Zweiter Frühling im Tessin
Nach FCB-Abgang schlägt Ajeti in Lugano ein – was dahinter steckt

Albian Ajeti erlebt sowas wie seinen zweiten Frühling in Lugano. Der Stürmer ist seit seinem Weggang von Basel in Top-Form. Warum das für Trainer Mattia Croci-Torti erklären dir Florian Raz, Tobias Wedermann und Pascal Schürpf im Podcast «FORZA!».
Publiziert: vor 2 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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