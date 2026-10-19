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Engländer sind schockverliebt
«Wird Manzambi zum besten Schweizer Fussballer aller Zeiten?»

Kann Johan Manzambi der beste Schweizer Fussballer der Geschichte werden? Bei «FORZA!» diskutieren Tobias Wedermann und Florian Raz über das Ausnahmetalent – und warum seine Fähigkeiten selbst im Vergleich mit Shaqiri und Xhaka herausstechen.
Publiziert: vor 1 Minute
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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