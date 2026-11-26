Darum gehts Ciriaco Sforza sieht beim FC Basel viel Unruhe und offene Fragen zu den Zuständigkeiten im Klub

Die Zukunft von Captain Xherdan Shaqiri ist ungeklärt, Sforza fordert rasch Klarheit vom Klub

Nach fünf sieglosen Runden braucht Trainer Jokanovic laut Sforza in zwei Spielen einen Sieg

Sven Schoch Reporter Sport

Der FCB taumelt seit Wochen, die Tonlage verschärft sich vor dem Krisen-Gipfel mit GC. Auf dem Platz sind Auflösungstendenzen erkennbar, und Teile des Publikums können mit dem Kurs der Verantwortlichen nichts mehr anfangen. Ciriaco Sforza (56) weiss, wie es sich im St.-Jakob-Park bei Sturmwarnung anfühlt. Von September 2020 bis zur Freistellung am 6. April im Folgejahr stand der frühere Captain der Schweizer Nationalmannschaft beim FCB an der Linie. Wenige Monate vor dem Ende der Ära Burgener und der Machtübernahme David Degens verlor er seinen Job.

Der 56-Jährige spricht mit Blick über die tiefschwarzen Wolken bei Rotblau und denkt an sein eigenes FCB-Out: «In diesem Verein wird der Druck rasch grösser. Während der Covid-Pandemie war die Atmosphäre ohnehin schwierig. Der FCB stand unmittelbar vor einem Führungswechsel und innerhalb der Mannschaft wurden Probleme gewälzt.» Die aktuellen Turbulenzen weisen für ihn Parallelen auf: «Es herrscht offenbar wieder ein grosses Durcheinander. Wenn die Achse vom Präsidenten bis in die Garderobe nicht stark und sauber gebaut ist, wird es für alle schwierig.»

Sforza macht die Unruhe zum Thema, «die dem Trainer das Leben schwer macht». Zu viele Fragen seien offen: «Du hast einen Kaderplaner und einen Sportlichen Leiter – wer hat wem was zu sagen? Darüber wird in der Garderobe gesprochen.» Am Ende sei der Auftritt auf dem Rasen das Abbild der ganzen Begleitumstände. «Der Trainer kann die Aufstellungen verändern, die Taktik, alles andere ist Sache der Klubführung. Der Coach müsste sich eigentlich auf die Energie, auf die Spieler, auf die Mannschaft fokussieren können.»

Die verschleppte Personalie Shaqiri

Und dann spricht Sforza eine Personalie an, die seit Tagen und Wochen im FCB-Umfeld heiss diskutiert wird: Xherdan Shaqiri. Wie geht es weiter mit dem Captain und Meistermacher von 2025? Die Ausgangslage ist weiterhin diffus. «Wie lange wollen die Beteiligten noch miteinander reden? Die Debatte um Shaqs Zukunft kommt jeden Tag neu auf den öffentlichen Tisch. Weiter mit ihm? Ja oder nein? Diese Unruhe um ihn wird unterschätzt. Er ist eine Persönlichkeit, die Basel bewegt. Und es ist ganz sicher nicht die Aufgabe von Jokanovic, die Personalie Shaqiri zu lösen.»

Wenn der Klub bei Shaqiri nicht für eine klare Nachrichtenlage sorge, stehe der Trainer am Ende allein im Regen und müsse «etwas ausbaden, für das er nichts kann». Nach fünf sieglosen Runden ist für den früheren Champions-League-Sieger Sforza klar: Slavisa Jokanovic müsse in den kommenden zwei Runden «mindestens einen Dreier einfahren, sonst könnte es für ihn eng werden, sonst bist du in einer Sackgasse, und die Spieler verlieren neben dem Selbstvertrauen auch den Glauben».