Nati-Legende Kubilay Türkyilmaz hält wenig von der Funktionsweise von David Degens FC Basel. Ein türkischer Basar sei nicht nachhaltig. Die Kolumne.

Darum gehts Kubilay Türkyilmaz sieht beim FC Basel einen Identitätsverlust und nimmt die Führung in die Pflicht

Türkyilmaz kritisiert Degens Transfermodell und fordert eine feste Basis von sechs bis sieben Spielern

Er hält Verstärkungen im Winter für nötig, da das Kader für Europa nicht ausreiche

Kubilay Türkyilmaz Blick-Kolumnist

Ich habe den FC Basel diese Saison einige Male spielen sehen. Was mich in diesen Spielen erschreckt hat: Das ist eine Mannschaft ohne Ideen, ohne Charakter, ohne Stolz für das Shirt, das man trägt. In diesen Spielen ging es nicht einfach nur darum, dass man sie verloren hat, sondern da war etwas Grösseres zu spüren. Etwas, das über eine banale Niederlage hinausgeht.

Der Trainer ist nicht der Hebel, bei dem man ansetzen muss

Es ist die Identität, welche dieser Mannschaft abhandengekommen ist. Die Spieler scheinen komplett vergessen zu haben, was für ein Klub das ist, der ihnen den Lohn zahlt. Die Fans immerhin kommen noch. Aber was, wenn sich die Auftritte wie jener gegen Luzern häufen? Dann bleiben irgendwann viele zu Hause.

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Die Klubbosse müssen sich ernsthaft Gedanken machen, wie es so weit kommen konnte. Man kann den Trainer einmal wechseln. Ein zweites Mal. Doch spätestens beim dritten Mal müsste man merken: Das ist nicht der Hebel, an dem man ansetzen muss. Die Führung muss sich vielmehr die Frage stellen: Was machen wir falsch?

Das System Degen ist kollabiert

Das System von Präsident David Degen, mit welchem er den Klub am Leben hält, ist diese Saison kollabiert. Klar, er sagt, es sei quasi alternativlos, weil man ohne die Mittel der Transfers das nötige Geld nicht finde, um einen Klub wie Basel zu alimentieren. Aber diese Art, zu funktionieren, ist halt ein bisschen ein Pokerspiel. Auf Italienisch sagt man, dass dies ein «Porto di mare» sei, ein Seehafen, bei dem ein permanenter Trubel herrsche, ein ständiges Kommen und Gehen. Es ging zweimal gut, seit Degen den Klub übernommen hat. Einmal wurde man Vizemeister. Dank Xherdan Shaqiri – und nur dank ihm – sogar Meister. Die anderen drei Saisons waren miserabel.

Ein Mercato-Klub kann funktionieren, aber nicht total

Doch geht das wirklich nur mit einem türkischen Basar? Das muss nicht sein! Man kann durchaus als Mercato-Klub funktionieren. Aber nicht total. Aber teilweise. Indem man sich eine Basis von sechs, sieben Spielern schafft, auf die man zählt, die das Team, den Klub tragen. Leute wie Dominik Schmid. Vier, fünf reichen nicht, weil eh immer der eine oder andere fehlt. Und dann würde das Gebilde schnell in sich zusammenbrechen. Und um diese Basis herum schwirrt dann der Teil, mit dem man pokert. Zu viele solcher Spieler verhindern zudem, dass sich eine echte Identität bilden kann.

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Winter-Verstärkungen sind bitter nötig

Degen hat angedeutet, dass man im Winter versuchen wolle, das Team gezielt zu verstärken. Das ist auch bitter nötig. Denn dieses Kader reicht nicht aus, um europäisch zu sein. Ohne einen klugen Winter-Mercato besteht das Risiko, dass der Niedergang weitergeht. Und irgendwann landet der FCB dann dort, wo GC ist … Nein, so schnell gehts natürlich nicht. Auch weil die Fanstruktur in Basel eine komplett andere ist. Aber wenn sich die miserablen Saisons summieren? Dann vergisst man irgendwann, welch grosser Klub der FCB vor kurzem war. Das hat bei GC auch so angefangen.

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