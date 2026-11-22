Der FC Basel kassiert beim 0:2 gegen Luzern die fünfte Heimniederlage der Saison und befindet sich im freien Fall. Trainer Slavisa Jokanovic spricht Klartext: «Wir müssen uns alle Sorgen machen.»

Darum gehts Basel verliert zu Hause gegen das überlegene Luzern 0:2

Fünfte Heimpleite: Der Vorsprung auf Rang 11 beträgt vier Punkte

Trainer Jokanovic ist seit fünf Ligaspielen sieglos und besorgt

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Als Schiri Fedayi San nach 93 Minuten die Partie abpfeift, ertönt im weiten Rund des St. Jakob-Parks ein gellendes Pfeifkonzert. 0:2 verliert der FCB gegen Luzern und kassiert damit die fünfte Niederlage im siebten Heimspiel. Doch was noch viel schwerer wiegt: Der Sieg der Gäste ist hochverdient. «Das Beste heute ist das Resultat», sagt Slavisa Jokanovic, der auch nach dem fünften Ligaspiel als FCB-Trainer noch immer auf den ersten Sieg wartet. «Luzern hätte auch drei oder vier Tore mehr schiessen können.»

8:23 Torschüsse, ein xG-Wert von 0,62 zu 2,11, 0:5 Grosschancen, nur ein Abschluss auf das gegnerische Gehäuse. Die Basler bleiben gegen die zuletzt ebenfalls kriselnden Luzerner absolut chancenlos und befinden sich im freien Fall. Schlecht, schlechter, FCB!

Immerhin: Die Verantwortlichen beschönigen nichts. Allen voran Jokanovic, der nach der Partie mit seinem Team hart ins Gericht geht. «Luzern war in allen Belangen besser als wir», so der Serbe, der sich nicht erinnern konnte, jemals eine so schwache Leistung und eine solch hohe Fehlerquote als Trainer eines Teams erlebt zu haben. «Unsere Situation ist kritisch. Wir alle müssen uns Sorgen machen.» Wenigstens haben weder GC, der Gegner am nächsten Samstag, noch Vaduz und Lausanne gewonnen, sodass der Vorsprung des FCB auf Platz 11 noch immer vier Punkte beträgt – ein schwacher Trost.

Denn spielt der FCB so weiter wie gegen Luzern, wird er eher früher als später in den Abstiegsstrudel geraten. «Ich bin ratlos», sagt Torhüter Jonas Omlin. «Momentan sind wir keine Mannschaft auf dem Platz. Wir haben vier, fünf Spieler, die verteidigen, und vier, fünf Spieler, die angreifen und versuchen, etwas zu kreieren. Aber dazwischen ist nichts.»

Omlin ist der beste Basler

Omlin ist an diesem nasskalten Nachmittag noch der beste Basler, obwohl er beim 0:1 kurz vor der Pause auch nicht gut aussieht, als ihn Oscar Kabwit mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel in der nahen Ecke erwischt. Bereits im letzten Spiel vor der Nati-Pause gegen Thun (3:3) war dem Ex-Nati-Hüter ein grober Lapsus unterlaufen. Vor und nach dem ersten Gegentor gibt sich Omlin allerdings keine Blösse. Mit einigen starken Paraden sorgt er dafür, dass die gut 22’000 Fans zumindest bis kurz vor Schluss auf einen Punkt hoffen dürfen – allerdings vergeblich. Ruben Dantas Fernandes macht in der 86. Minute doch noch den Deckel drauf und beendet Luzerns Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Und der FCB? Die beiden einzigen guten Chancen nach der Pause bieten sich Metinho, der in der 53. Minute am hellwachen Karlo Letica scheitert und eine Viertelstunde vor Schluss aus kurzer Distanz verzieht. Die einzig nennenswerte Szene in der ersten Halbzeit hat Xherdan Shaqiri, der in der Pause wie Clément Michelin in der Kabine bleibt – aus Leistungsgründen. «Aber ich hätte alle auswechseln können», so Jokanovic.