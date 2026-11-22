Vor dem Spiel gegen Luzern rechnet die Muttenzerkurve mit der FCB-Führung ab. Die ausbleibenden Siege sind für die Fans nur ein Teil des Problems. Sie sorgen sich um das, was ihren Klub ausmacht.

Darum gehts Die Muttenzerkurve wirft der FCB-Führung vor, selbst zuvor zu hohe Erwartungen geweckt zu haben

Häufige Wechsel im Kader, im Trainerteam und bei Ansprechpersonen erschweren laut Fans die Bindung

Die Kurve fordert mehr Einbezug der Fans und teilt das Ziel eines finanziell selbsttragenden FCB

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Bei der Muttenzerkurve schwindet die Geduld rund um den aktuellen Zustand beim FC Basel. Vor dem Spiel gegen Luzern verteilen Fans im Joggeli ein Flugblatt mit dem Titel «Zeit für ein Umdenken». Darin wirft die Kurve der FCB-Führung vor, die Erwartungen mit Aussagen über ein «Top-3-Kader» und «Spieler mit rotblauem Herz» selbst hochgeschraubt zu haben. Den letzten Heimsieg datiert sie auf den 9. August.

Was die Kurve umtreibt, reicht über die Resultate hinaus. Die vielen Wechsel im Kader und auf der Trainerbank erschwerten es den Fans, sich mit der Mannschaft zu identifizieren. Auch abseits des Rasens sei der FCB «unpersönlicher geworden». Als Beispiel nennt die Kurve die Anstellung von Andreas Böni (44). Ihm fehle der Bezug zur Region, zudem sei er vielen FCB-Fans wegen seiner früheren Berichterstattung, unter anderem für Blick, in schlechter Erinnerung geblieben.

Fans fordern, dass sie wieder mehr miteinbezogen werden

Die Kurve kritisiert auch den Umgang mit Partnern. Als Beispiel nennt sie den Streit mit der Stadiongenossenschaft. Die Führung gehe bei solchen Konflikten zu konfrontativ vor. Das schade dem Klub auf Dauer. Auch im Umgang mit den Fans fehle es an Fingerspitzengefühl. Viele fühlten sich übergangen und wünschten sich von den Verantwortlichen mehr Demut.

Das Ziel eines finanziell selbsttragenden FCB teilt die Kurve. Sie fordert die Führung auf, die Fans auf diesem Weg wieder mitzunehmen. Wie weit sich Teile der Basis aus ihrer Sicht bereits vom Klub entfernt haben, zeigt die Warnung vor einer «besorgniserregenden Gleichgültigkeit».