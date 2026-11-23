Der FCB ist in der Krise. Und mit ihm auch Xherdan Shaqiri. Der Captain ist in diesem Herbst ein Schatten seiner selbst. Beim 0:2 gegen den FC Luzern wird er in der Pause ausgewechselt.

Darum gehts Xherdan Shaqiri wurde bei 0:2-Pleite gegen Luzern in der Pause ausgewechselt

Trainer Slavis Jokanovic nimmt seinen Captain dennoch in Schutz

Teamleistung sei das grosse Problem gewesen, nicht Shaqiri

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

«Ich hätte jeden auswechseln können», sagt Slavisa Jokanovic (58) auf die Frage, warum er Xherdan Shaqiri (35) in der Pause in der Kabine liess. Der Serbe hatte recht mit seiner Aussage, schliesslich waren alle FCB-Akteure vor der Pause ungenügend.

Dass es neben Clément Michelin, dem schwächsten Spieler auf dem Platz, auch Shaq traf, hatte seinen Grund. «Ich wollte die Energie verändern. Diese war sehr tief», so Jokanovic. Doch egal, was der FCB-Trainer an diesem Nachmittag machte, es hatte keinen Effekt. Auch nicht, dass er sein Spielsystem mehrmals umstellte.

Nur ein starkes Spiel

Shaqiri und seine Leistungen stehen aber sinnbildlich für diesen Basler Krisenherbst. Seinen einzigen grossen Auftritt hatte der Captain ausgerechnet im Hinspiel gegen Luzern, als er in Spiel 1 nach Stephan Lichtsteiner wieder einmal zeigte, warum es keinen Zweiten wie ihn in der Super League gibt. Ein Tor legte er auf, zwei erzielte er selbst. Er erinnerte an den Shaq der Saison 2024/25, als er dank eines überragenden Frühlings den FCB praktisch im Alleingang zum Double schoss.

Tempi passati. Denn von jener Form ist Shaqiri weit entfernt. In den anderen zwölf Spielen in dieser Saison – beim 3:3 in Thun vor der Nati-Pause war er gesperrt – verbuchte Shaqiri gerade einmal einen Skorerpunkt. Das Tor zum 4:1 am 9. August beim 4:2 gegen Thun, dem bislang einzigen Heimsieg in dieser Saison. Ansonsten lieferte der Captain bisher wenig sportliche Argumente, warum man seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern sollte.

Elf gute Minuten – mehr nicht

Gegen Luzern ist Shaqiri in der Startphase zumindest bemüht. Er behauptet den Ball einige Male gekonnt, spielt auch zwei, drei kluge Pässe – und hat den ersten gefährlichen Abschluss des Spiels, als sein Schuss in der 11. Minute von einem FCL-Verteidiger abgeblockt wird. Doch danach kommt nicht mehr viel vom FCB-Spielmacher. Und mit ihm taucht das ganze Team ab.

Trotzdem nimmt Jokanovic seinen Captain zum Teil in Schutz. «Wir haben das Spiel nicht wegen Shaqiri verloren.» Nicht er sei das Problem gewesen, «meine Mannschaft war das Problem». Sie sei komplett blockiert gewesen, so der Serbe. «Als hätte sie gestern das erste Mal zusammen trainiert.»

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