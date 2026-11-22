Der FCB zieht an diesem nasskalten Nachmittag im Joggeli einen rabenschwarzen Tag ein. Eine genügende Note kriegt niemand – ausser Keeper Jonas Omlin, der eine 4 erhält, obwohl er beim ersten Gegentor auch nicht gut aussieht, da er sich in der nahen Ecke erwischen lässt. Dennoch zeigt der Innerschweizer einige starke Paraden und verhindert, dass der FCB eine Kanterniederlage kassiert.

Ganz schwach an diesem Nachmittag ist Verteidiger Clément Michelin, der sich auf der linken Seite immer wieder ausspielen lässt und auch den einen oder anderen groben Schnitzer produziert. Auch dem Flügelstürmer Asane Sow, im Spätsommer noch gefeiert, gelingt praktisch nichts. Und Mittelstürmer Zan Celar, immerhin achtfacher Torschütze in dieser Saison, ist komplett abgemeldet.

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