FCB-Trainer Slavisa Jokanovic nennt das 0:2 gegen Luzern das schlechteste Spiel seiner Karriere. Die Fans begegnen dem Debakel auf dem Feld mit zunehmender Gleichgültigkeit. Alarmierend für den Klub, schreibt Blick-Reporter Florian Raz in seiner Analyse.

Darum gehts FCB-Trainer Slavisa Jokanovic bezeichnet das 0:2 gegen Luzern als sein schlechtestes Spiel

Unter Jokanovic holte Basel gegen Thun, GC, Vaduz und Luzern nur zwei Punkte

Die Muttenzerkurve kritisiert die Vereinsführung und warnt vor zunehmender Gleichgültigkeit

Florian Raz Reporter Fussball

Wäre der FC Basel ein Fisch, er würde mit dem Bauch nach oben den Rhein hinuntertreiben. Das 0:2 gegen den FC Luzern am Sonntag war die Darbietung einer Mannschaft, die klinisch tot ist.

Keine Spielfreude, kein Kampfwille, kein Plan, keine Chance. Die Liste all dessen, was der FCB derzeit nicht auf den Platz bringt, könnte fast unendlich erweitert werden. Um doch noch etwas Positives zu vermelden: Rechtzeitig zum Anpfiff stehen elf FCB-Profis auf dem Feld – und sie tragen sogar alle dasselbe Trikot.

Der Trainer ist schockiert

«Wir haben gespielt, als hätten wir gestern das erste Mal miteinander trainiert», sagt ein sichtlich schockierter FCB-Trainer Slavisa Jokanovic (58) nach dem Spiel. Und: «Ich habe schon viele Spiele als Trainer erlebt. Aber an eine so schlechte Vorstellung eines meiner Teams kann ich mich nicht erinnern.»

Das ist zumindest mal brutal ehrlich. Was in einer solchen Situation nur helfen kann. Das Problem dabei: Laut Stellenprofil wäre Jokanovic dafür zuständig, dass diese elf Fussballer auf dem Feld zumindest den Vornamen ihres Nebenmannes kennen. Und im Idealfall vielleicht sogar einen halben Laufweg.

Der Serbe hat mit seinem FCB in den vier Spielen gegen die Liga-Giganten Thun, GC, Vaduz und Luzern zwei mickrige Pünktchen gewonnen. Bei einer Tordifferenz von 3:8. Dazu kommt ein 1:2 in Lugano, das jedem mal passieren kann.

Im Normalfall wäre der amtierende FCB-Trainer nach einer derartigen Serie längst dabei, seine Koffer zu packen. Dumm nur, dass Jokanovic die seinen noch gar nicht ausgepackt hat. Er wurde ja eben erst mitten in der Saison verpflichtet.

Der FCB hat dabei einfach noch einmal das versucht, womit er schon in der vergangenen Saison maximal erfolglos gewesen ist: Erst mit Trainer A die Vorbereitung bestreiten, dann nach ein paar Spielen nervös werden und im gestreckten Galopp den Mann an der Seitenlinie wechseln. Ohne Einarbeitungszeit, dafür mit einer bereits kriselnden Mannschaft.

Stephan Lichtsteiner (42) ist an dieser Aufgabe als Nachfolger von Ludovic Magnin (47) krachend gescheitert. Jetzt taumelt Jokanovic den Abstiegsrängen entgegen.

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Den Trainer als Sündenbock zu entlassen? Diese Karte hat die FCB-Führung also schon gespielt. Präsident David Degen (43) nimmt im Blick-Interview als Nächstes die Spieler in die Pflicht: «Wenn man den Eindruck hinterlässt, nicht alles zu geben, ist das ein Problem.»

Bemerkenswert ist, dass die Muttenzerkurve mit ihrer Analyse ganz woanders landet. Die organisierten Fans kritisieren vor dem Luzern-Spiel auf einem Flugblatt die Vereinsführung. Bemängelt wird vieles. Der Umgang mit Fans und Partnern des Klubs. Die fehlende Demut in der Führungsriege. Aber auch die «hohe Fluktuation im Kader und auf dem Trainerposten».

Wozu das alles laut der Kurve führt? «Die Spieler werden austauschbar und es fehlt an Identifikationsfiguren.» Die Partie danach wirkt, als wollten die Spieler auf dem Rasen unbedingt beweisen, dass es genau so ist.

Wer führt diese Mannschaft?

Als noch ein gewisser Matias Delgado (43) FCB-Captain war, rief er die Spieler in schwierigen (und auch in schönen) Momenten jeweils in eine Baselbieter Landbeiz. In einer abgetrennten FCB-Stube sprachen sie sich dann aus. Oder sie lästerten über den Trainer. Oder sie ertränkten vielleicht auch mal ihren Frust. Wenn es besonders schwierig (oder schön) war, liess der Beizer den Schlüssel hängen und ging schon mal nach Hause.

Diese Momente machten die FCB-Spieler nicht zu besseren Fussballern. Sie kamen danach nicht auf mehr Hochintensiv-Läufe, Richtungswechsel und Sprints – oder welche anderen physischen Werte sonst noch bei der Auswahl des aktuellen Kaders wichtig waren. Aber sie entwickelten ein Gemeinschaftsgefühl.

Die grösste Fehleinschätzung des Sonntags gelingt Valentin Stocker (37) vor dem Anpfiff auf Blue. «Ich glaube schon, dass diese Mannschaft das Potenzial hat, international zu spielen», sagt der sportliche Leiter des FCB. Und übersieht dabei, dass die Basler eben genau das nicht haben: eine Mannschaft. Wer aus dem aktuellen Kader wirkt, als wolle er die Truppe für einen gemeinsamen Abend zusammentrommeln?

Wie eine Ansammlung von Anlagevehikeln

Der FCB sieht auf dem Feld derzeit genau so aus, wie das Kader zusammengestellt wurde: wie eine Ansammlung von Spielern, die zum grössten Teil als Anlagevehikel in Basel sind. «30 Millionen Brutto-Transfererlöse» brauche der Klub pro Saison, sagt Degen dazu im Blick-Interview.

Natürlich, der Klub ist teuer im Unterhalt. Aber wer immer nur mit Finanzen argumentiert, droht, irgendwann auf seinem Weg die Fans zu verlieren. Das grösste Problem, das der FCB derzeit hat, sind darum nicht einmal die Resultate. Es ist ein Gefühl, das sich schleichend breitmacht: dass dieser Klub den Bezug zu seiner Region verliert.

«Es entsteht eine besorgniserregende Gleichgültigkeit», schreibt die Muttenzerkurve. Ein FCB, der den Baslerinnen und Baslern zunehmend egal ist? Das ist das wahre Horrorszenario für Rotblau.