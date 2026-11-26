Der Genervte Slavisa Jokanovic (58) – Basel

Seine Stimme ist klar, seine Erscheinung wirkt imposant: 191 Zentimeter misst der neue FCB-Dompteur. Er besitze nur schon seiner Grösse wegen eine natürliche Autorität, sagt einer aus dem innersten Basler Teamzirkel. Von einem Übungsleiter mit einer gewissen «Old-School-Prägung» ist die Rede. Dass er in England innerhalb von drei Jahren mit Watford (2015) und Fulham zwei Vereine in die umsatzstärkste Liga der Welt geführt hat, ist in der FCB-Garderobe nicht verborgen geblieben, aber lange her. Insider schätzen an ihm seinen Pragmatismus, anderen fehlt die Empathie. Mut zur Kante habe er, sagt sein Ex-Spieler Almen Abdi über ihn und verspricht: «Er hat taktisch einiges auf dem Kasten.» Dass er nun aber seit Wochen keine Fortschritte erzielt, nervt inzwischen nicht nur Jokanovic selber sicht- und hörbar – trotz der Jobgarantie von Präsident David Degen.

Der Video-Coach Olaf Janssen (60) – GC

Video-Olaf – einige bei Viktoria Köln erinnern sich im Zusammenhang mit Janssen an überdurchschnittlich lange Besprechungstermine mit bewegten Bildern. Mit seiner Liebe zum taktischen Detail strapaziert der 60-Jährige ab und zu auch die Nerven der GC-Akteure. Langjährige Vertraute des früheren Bundesligaprofis sagen: «So ist er halt.» Er überlässt nichts dem Zufall, und das war in Deutschlands 3. Liga sichtbar. Mit seiner sehr sachlichen und lösungsorientierten Art nimmt der frühere Mitspieler von Pierre Littbarski das Team vollumfänglich mit. Dass er ein Händchen für schlummernde Talente hat, beweist seine Entwicklungsarbeit mit Saïd El Mala. «Olaf hat ein Gespür, wie man mit solchen Spielern umgehen muss», sagt Franz Wunderlich, sein langjähriger Viktoria-Boss, und schiebt einen Satz nach, der wie eine Warnung tönt: «Wenn die Dinge nicht wie gewünscht funktionieren, dann können sich die Spieler warm anziehen – dann nimmt Olaf auch mal eine Kabine auseinander.»

Der Enthusiastische Ludovic Magnin (47) – Lausanne

Nur mit Sorgfalt und Präzision ist das letztplatzierte Lausanner Ensemble nicht zu führen. Luka Elsners Reise im Waadtland ist seit dem 3. November zu Ende. Nun hat einer übernommen, der hier ebenfalls jeden Winkel kennt und den Verein vor drei Jahren zur Super-League-Rückkehr und später in den Europacup führte: Ludovic Magnin. Er ist unüberhörbar, verstellt sich nicht, spricht inner- und ausserhalb der Garderobe Klartext. Sein Pulsschlag korrespondiert mit der Gesichtsfarbe. Kurzum: Er lebt die 100-prozentige Identifikation und nimmt das gesamte Kader in die Pflicht. Magnin definiert sich und seine Teams über Enthusiasmus. Und er wird unverhandelbare Kompetenzen vereinbart haben. «Es braucht tatsächlich einen Freiraum, um Entscheide fällen zu können», hielt er im grossen Blick-Interview vor wenigen Wochen fest.

Der Botschafter Mattia Croci-Torti (44) – Lugano

Im Süden der Fussball-Schweiz sind sich alle Stakeholder einig: Wir sehen aktuell nicht nur den besten FC Lugano, sondern auch den besten Mattia Croci-Torti. Bis zum 0:5 in St. Gallen fegten die Bianconeri ohne Fehltritt durch die Saison. «Crus» lenkt alles, tritt mit voller Überzeugung auf, lebt 24 Stunden pro Tag für das Team, für den Fussball. Dem Chefdenker und Lugano-Botschafter entgeht nichts. An der Rasenkante gibt er sich wie der junge Arno Del Curto: rastlos, wild fuchtelnd, rasend vor Ehrgeiz. Im kleinen Kreis ist er den Spielern nah, sorgt für harmonische Momente. Und Lugano-Kenner sagen über ihn, er investiere enorm viel Zeit, um selber besser zu werden. Er wirke, als sei er auf einer Mission. Ob der Partner der Tochter von Ambri-Mäzen Cornelio Valsangiacomo das Tessin je verlassen wird, ist selbst nach einem Titelgewinn nicht sicher. Einst war er mit 224 Spielen der ewige Assistent, nun ist Croci-Torti der nächste Schweizer Coach, der auch im Ausland auf dem Radar erschienen ist.

Der Nachwuchsflüsterer Udo Portmann (49) – Luzern

Ein enger Beobachter formuliert es so: «Udo Portmann weiss, dass er ein Coach auf dem Prüfstand ist.» Der Super-League-Rookie ist smart genug, Inputs anzunehmen. Nach der 0:4-Ohrfeige in Lugano gab es einen längeren und intensiven Austausch mit Sportchef Remo Meyer. Noch soll es ihm nicht gelungen sein, im Coachingstab einen roten Faden zu etablieren. Anders als gewisse Branchenkollegen aus dem englischen oder nordamerikanischen Raum ist Portmann ein Verfechter von Einzelgesprächen. Vor allem um Talente wie Mio Zimmermann kümmert er sich intensiv. Seitens der Klubleitung wird geschätzt, dass er ihnen Leistungsschwankungen verzeiht, ohne sie umgehend fallen zu lassen. Beim arrivierten Personal hingegen fehle nach wie vor der 100-prozentige Zugriff; die taktische Leine sei zu lang, ist aus dem FCL-Umfeld zu hören.

Der Distanzierte Jocelyn Gourvennec (54) – Servette

«Häbi war sehr nahe bei den Spielern, sehr herzlich, ein unglaublich guter Mensch. Gourvennec ist eher distanzierter, klarer, autoritärer und strenger.» Der inzwischen bei YB engagierte Keeper Joël Mall hat für Blick Anfang Jahr den massgeblichen Unterschied zwischen dem ehemaligen YB-Coach Thomas Häberli und seinem Nachfolger, dem Franzosen Jocelyn Gourvennec, benannt. Charme verströmt der frühere Mittelfeldregisseur nicht. Mit seiner Linie gelingt ihm kein klarer Fortschritt und schon gar nicht das, was er einst mit Guingamp in 271 Partien geschafft hat: den Durchmarsch von der Ligue 3 bis in die oberste Etage und zum Cupsieg. Er ist ein Tüftler, ein Getriebener: «Man könnte den ganzen Tag im Trainingszentrum verbringen, Arbeit gäbe es dort immer. Wenn man zu Hause bei der Familie ist, ist man körperlich zwar anwesend, aber gedanklich ganz woanders.»

Der Knurrende Didier Tholot (62) - Sion

Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Didier Tholot wird nicht mit umfangreichen Innovationen in Verbindung gebracht. Ein früherer Basler Kollege hat ihn als «geradlinig und charakterstark» in Erinnerung. Ein Ex-Akteur Tholots verteilt hingegen keine Blumen: «Er ist keiner, der einem um den Hals fällt. Du musst zu seinem engen Kern gehören, sonst wird es schwierig.» Die harte Hand und das stabile Tholot-Konzept zahlen sich aus. In Sitten war es nie ruhiger als jetzt. Der Mann mit dem trockenen Humor hat die Führungsfiguren stark gemacht und allen vermittelt: Es lohnt sich nicht, weniger zu investieren und auf die Extrameile zu verzichten. Jene, die malochen und ihm bedingungslos folgen, hält er bei der Stange und verzeiht selbst vorübergehende Defizite. Nahbar ist er ebenfalls: Kürzlich spielte er gegen eine Auswahl von Walliser Journalisten.

Der Schonungslose Enrico Maassen (42) – St. Gallen

Der Ostschweizer Cheftrainer Enrico Maassen und der Schweizer U21-Coach Alex Frei haben mindestens zwei Dinge gemeinsam: Beide standen einst bei Borussia Dortmund auf der Payroll, und beide sind immer genau darüber orientiert, was über sie geschrieben und gesagt wird. Zu einer dritten offensichtlichen Gemeinsamkeit kam es nur deshalb nicht, weil Maassen an Weihnachten 2021 eine Basel-Offerte abgelehnt und stattdessen vergeblich auf einen Job in der Bundesliga spekuliert hatte. Dank der eigenen Demut und der Kunst, ein gestresstes Team zielgerichtet aus den Reserven zu locken, hat sich der 42-Jährige einen unerschütterlichen Status geschaffen. Jeder Spieler weiss exakt, woran er ist. Der ehemalige Fitnesscenterchef aus Wismar (D) kommuniziert schonungslos ehrlich. Was auffällt: Maassen bringt die Eigengewächse weiter und schafft Transferwerte.

Der Eigenwillige Gian-Luca Privitelli (48) – Thun

Kein Coach in der Liga hat einen vergleichbaren Totalumbruch zu managen. Beim Titelhalter kam nach dem Märchen die Flucht der Meister-Protagonisten. Dass die Bosse dann ausgerechnet auf einen Mann setzten, der keine Super-League-Minute auf dem Trainerkonto hatte und mit seinen Teams im Schnitt gegen 2,4 Tore kassiert hatte, überraschte. Aber: Gian-Luca Privitelli hat den Thuner Masterplan, den Mauro Lustrinelli in Perfektion umsetzte, mitentwickelt. Er gilt in der Szene als eigenwilliger Konzepter, der schon während seiner Verbandstätigkeit mehr auf individuelle Förderung als auf das Kollektiv setzte. Flache Strukturen sind Teil seiner Denke – er sehe den Fussball manchmal zu rosafarben, sagt einer aus dem Schweizer Fussballkosmos. Kritiker werfen ihm einen zu riskanten Kurs vor. Das Theater um den abgesetzten und dann wieder rehabilitierten Captain Marco Bürki sei hausgemacht und habe Privitellis Glaubwürdigkeit geschmälert.

Der Kontrollfreak Gerardo Seoane (47) – YB

Man kann reden, mit wem man will, in einem Punkt sind sich alle Experten einig: «Gerry ist vom Scheitel bis zur Sohle ein Profi!» Auffällig ist seine Körpersprache, sie vermittelt Grandezza an der Seitenlinie, Selbstbeherrschung. Es gibt wenige Bilder, auf denen sich Seoane auf Diskussionen einlässt. Im Gegenteil: Er strahlt Ruhe aus, lässt sich die Nervosität nicht anmerken. In Deutschland haben ihn die Entscheidungsträger von Mönchengladbach als Trainer in Erinnerung, «der nichts dem Zufall überlässt, nie unvorbereitet in eine Situation geht und immer Herr der Lage sein will». Klar ist: Der Ex-Spieler Seoane unterscheidet sich markant vom Coach Seoane. Er grenzt sich bewusst ab, er kontrolliert die Situation, die professionelle Distanz ist bewusst gewählt. Langjährige Begleiter sagen, er falle nahezu nie aus seiner Rolle, er lasse frühzeitig abchecken, was ihn beispielsweise bei öffentlichen Terminen erwarte.

Der Grandseigneur Marcel Koller (65) – Zürich

Im Home of FCZ ist seit Marcel Kollers Ankunft Tiefgang angesagt. Der ergraute Trainer-Monsieur taucht extrem in die Details ab, sein umfangreiches Know-how war vom ersten Tag an spürbar. Seine Erwartungshaltung ist: Wenn der Chef vorspurt, ziehen restlos alle mit. Für Koller-Kenner sind die aktuelle Entwicklung und Beruhigung der Zürcher Lage keine Überraschung: «Marcel probiert keine Dinge aus, die nicht passen. Er duldet keine Oberflächlichkeiten, wenn es um die Sache geht. Und er kann respektvoll Nein sagen.» Das Hin und Her hat unter ihm ein Ende, es gibt Leitplanken, die für alle gelten. Der respektvolle, aber fordernde Umgang kommt intern sehr gut an. Der Gentleman, der über keinen anderen Player im Business schlecht redet, wird geschätzt. Seine Ruhe tut der FCZ-Garderobe unheimlich gut, seine Kompetenz ist bei der «Gen Zürich» unbestritten. Kollers Fundus von 717 Trainereinsätzen ist Gold wert.

Der TV-Experte Marc Schneider (46) – Vaduz

Von ihm gibt es nahezu keine Negativschlagzeilen, sein Image ist unbefleckt. Der temporäre TV-Experte Marc Schneider verkauft sich auf jedem Parkett perfekt. Und aus der Mitte des Teams ist zu hören, dass er extrem grossen Wert auf Mechanismen und einen Trainingsbetrieb mit erheblicher Intensität legt. Es wird geschätzt, wie sehr er seiner Philosophie treu bleibt und nicht bei der ersten steifen Brise von seinen Prinzipien abweicht. Laut wird er praktisch nie, nach dem Problem ist für ihn immer vor der Lösung.

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