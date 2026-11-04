Ludovic Magnin kehrt auf die Trainerbank zurück

Einen Tag nach der Trennung von Luka Elsner hat Lausanne-Sport schon einen Nachfolger für den Trainerposten gefunden: Ludovic Magnin übernimmt erneut die Geschicke bei den Waadtländern.

Ludovic Magnin ist zurück auf der Trainerbank: Der 47-Jährige übernimmt den Trainerposten bei Lausanne-Sport. Dies verkünden die Waadtländer am Mittwoch – nur einen Tag nach der einvernehmlichen Trennung von Luka Elsner (44). Unter dem Slowenen hat das aktuelle Super-League-Schlusslicht aus zwölf Meisterschaftspartien nur sechs Punkte geholt.

Magnin unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2028. «Eine klare Mission: den Klassenerhalt in der Super League sichern», lautet der erste Satz der Mitteilung auf der Lausanne-Homepage. Das Amt tritt er per sofort an. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, verpflichtet der Verein einen Trainer, «der das Umfeld, die Anforderungen der Schweizer Liga und einen Grossteil des Kaders bestens kennt. Seine profunden Kenntnisse des Lausanner Fussballs sind ein grosser Vorteil für den sofortigen Arbeitsbeginn.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aufstieg und Europa-Quali mit Lausanne

Für Magnin, der im vergangenen Januar nach einem mässigen halben Jahr beim FC Basel entlassen worden ist, ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Bereits zwischen 2022 und 2025 betreute er seinen einstigen Jugendklub. Mit Lausanne schaffte er 2023 den sofortigen Wiederaufstieg in die Super League, in der Aufstiegssaison den Klassenerhalt und führte den Klub 2025 auf Super-League-Rang fünf – die beste Klassierung für die Waadtländer seit Einführung der Super League 2003/04. Damit nahm Lausanne erstmals seit 2005 wieder an einem europäischen Wettbewerb teil.

Seine Trainerkarriere hat Magnin beim FC Zürich begonnen, mit dem er 2018 mit dem Schweizer Cup auch seinen bislang einzigen Titel hat gewinnen können. Ausgerechnet im Zürcher Letzigrund wird er nun auch in seine zweite Amtszeit bei Lausanne starten: Das Schlusslicht trifft am Samstagabend im Kellerduell auf GC.

Noch näher dran an Lausanne Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen