Die Blick-Auszeichnung zum Spieler der 38. Runde geht nach Bern. Auch ein Luzerner erhält viele Stimmen.

YB-Star ist Spieler der letzten Super-League-Runde

YB-Star ist Spieler der letzten Super-League-Runde

Blick Sportdesk

Ihr habt gewählt: Alan Virginius (23) wurde zum besten Spieler der letzten Runde in der Saison 2025/26 gewählt. Der Flügelstürmer, der gegen Sion ein Tor und eine Vorlage lieferte, gewinnt die Blick-Abstimmung – und das deutlich.

Von den fünf Kandidaten holt der Franzose mit 56 Prozent die meisten Stimmen. Oscar Kabwit (21) schafft es nach seinem Doppelpack gegen Winterthur mit 22 Prozent Stimmenanteil auf den zweiten Platz.

Den dritten Rang holt Dominik Papic (18) von GC mit 13 Prozent. Der Offensivspieler traf zwei Tage nach seinem 18. Geburtstag in seinem dritten Profi-Spiel erstmals.

Servettes Junior Kadile (23) mit 5 Prozent und Luganos Ezgjan Alioski (34) mit 4 Prozent verpassen die Top 3.

Das Voting wurde am Montag um 13.30 Uhr lanciert und am Dienstag um 9 Uhr ausgewertet. Es wurden 1287 Stimmen abgegeben.