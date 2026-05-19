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Ihr habt gewählt
YB-Star ist Spieler der letzten Super-League-Runde

Die Blick-Auszeichnung zum Spieler der 38. Runde geht nach Bern. Auch ein Luzerner erhält viele Stimmen.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Alan Virginius (l.) ist Spieler der 38. Runde.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Blick Sportdesk

Ihr habt gewählt: Alan Virginius (23) wurde zum besten Spieler der letzten Runde in der Saison 2025/26 gewählt. Der Flügelstürmer, der gegen Sion ein Tor und eine Vorlage lieferte, gewinnt die Blick-Abstimmung – und das deutlich.

Von den fünf Kandidaten holt der Franzose mit 56 Prozent die meisten Stimmen. Oscar Kabwit (21) schafft es nach seinem Doppelpack gegen Winterthur mit 22 Prozent Stimmenanteil auf den zweiten Platz. 

Den dritten Rang holt Dominik Papic (18) von GC mit 13 Prozent. Der Offensivspieler traf zwei Tage nach seinem 18. Geburtstag in seinem dritten Profi-Spiel erstmals. 

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Servettes Junior Kadile (23) mit 5 Prozent und Luganos Ezgjan Alioski (34) mit 4 Prozent verpassen die Top 3. 

Das Voting wurde am Montag um 13.30 Uhr lanciert und am Dienstag um 9 Uhr ausgewertet. Es wurden 1287 Stimmen abgegeben.

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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      Grasshopper Club Zürich
      Grasshopper Club Zürich
      FC Sion
      FC Sion
      FC St. Gallen
      FC St. Gallen
      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport
      FC Zürich
      FC Zürich
      FC Lugano
      FC Lugano
      FC Luzern
      FC Luzern
      BSC Young Boys
      BSC Young Boys
      Servette FC
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