Darum gehts
- Die Blick-Community hat den Spieler der 33. Runde der Super League gewählt
- Der Titel geht an Sions Baltazar Costa
- Er verweist Jonathan Asp Jensen um 39 Stimmen auf den 2. Rang
Bei den Blick-Noten des vergangenen Super-League-Wochenendes überragt einer alle: Jonathan Asp Jensen (20). Der GC-Spieler holt sich als einziger die Bestnote 6 ab. Sie ist der Lohn für seinen sehenswerten Treffer im Abstiegskracher gegen Winterthur, mit dem er die Weichen schon früh auf Sieg stellt.
Nur: Für den Titel Spieler der Runde reicht das bei der Blick-Community nicht. Der Entscheid fällt allerdings äusserst knapp zuungunsten von Asp Jensen aus: Lediglich 39 Stimmen machen den Unterschied. Platz 1 im Voting schnappt sich Baltazar Costa (25) vom FC Sion, der beim Sieg im Romandie-Duell gegen Lausanne das Mittelfeld dominiert.
Für die Blick-Community sind die beiden klar die besten Spieler des Wochenendes. Mit 37 Prozent (Baltazar Costa) und 36 Prozent (Jonathan Asp Jensen) gehen rund drei Viertel der Stimmen auf das Konto des Duos.
Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (10.11 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (7.30 Uhr) ausgewertet.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19