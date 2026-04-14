So knapp ist es noch selten gewesen. Ein Duo steht bei der Blick-Community bei der Frage, wer der Spieler der letzten Super-League-Runde ist, ganz hoch im Kurs. Am Ende machen nur wenige Stimmen den Unterschied.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Blick-Community hat den Spieler der 33. Runde der Super League gewählt

Der Titel geht an Sions Baltazar Costa

Er verweist Jonathan Asp Jensen um 39 Stimmen auf den 2. Rang War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Bei den Blick-Noten des vergangenen Super-League-Wochenendes überragt einer alle: Jonathan Asp Jensen (20). Der GC-Spieler holt sich als einziger die Bestnote 6 ab. Sie ist der Lohn für seinen sehenswerten Treffer im Abstiegskracher gegen Winterthur, mit dem er die Weichen schon früh auf Sieg stellt.

Nur: Für den Titel Spieler der Runde reicht das bei der Blick-Community nicht. Der Entscheid fällt allerdings äusserst knapp zuungunsten von Asp Jensen aus: Lediglich 39 Stimmen machen den Unterschied. Platz 1 im Voting schnappt sich Baltazar Costa (25) vom FC Sion, der beim Sieg im Romandie-Duell gegen Lausanne das Mittelfeld dominiert.

Für die Blick-Community sind die beiden klar die besten Spieler des Wochenendes. Mit 37 Prozent (Baltazar Costa) und 36 Prozent (Jonathan Asp Jensen) gehen rund drei Viertel der Stimmen auf das Konto des Duos.

Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (10.11 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (7.30 Uhr) ausgewertet.