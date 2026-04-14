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Ganz knapp! Sion-Profi ist Super-League-Spieler der Runde

So knapp ist es noch selten gewesen. Ein Duo steht bei der Blick-Community bei der Frage, wer der Spieler der letzten Super-League-Runde ist, ganz hoch im Kurs. Am Ende machen nur wenige Stimmen den Unterschied.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Trotz Bestnote ist Jonathan Asp Jensen (r.) bei der Blick-Community nicht auf Platz 1.
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Blick-Community hat den Spieler der 33. Runde der Super League gewählt
  • Der Titel geht an Sions Baltazar Costa
  • Er verweist Jonathan Asp Jensen um 39 Stimmen auf den 2. Rang
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Blick Sportdesk

Bei den Blick-Noten des vergangenen Super-League-Wochenendes überragt einer alle: Jonathan Asp Jensen (20). Der GC-Spieler holt sich als einziger die Bestnote 6 ab. Sie ist der Lohn für seinen sehenswerten Treffer im Abstiegskracher gegen Winterthur, mit dem er die Weichen schon früh auf Sieg stellt.

Nur: Für den Titel Spieler der Runde reicht das bei der Blick-Community nicht. Der Entscheid fällt allerdings äusserst knapp zuungunsten von Asp Jensen aus: Lediglich 39 Stimmen machen den Unterschied. Platz 1 im Voting schnappt sich Baltazar Costa (25) vom FC Sion, der beim Sieg im Romandie-Duell gegen Lausanne das Mittelfeld dominiert.

Für die Blick-Community sind die beiden klar die besten Spieler des Wochenendes. Mit 37 Prozent (Baltazar Costa) und 36 Prozent (Jonathan Asp Jensen) gehen rund drei Viertel der Stimmen auf das Konto des Duos.

Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (10.11 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (7.30 Uhr) ausgewertet. 

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
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FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
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