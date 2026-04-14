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35-Millionen-Kredit bewilligt
Winterthurer Stadtparlament sagt Ja zum Schützenwiese-Ausbau

Sportlich steckt der FC Winterthur tief im Abstiegssumpf, trotzdem gibts gute Neuigkeiten für den Klub. Das Stadtparlament hat dem Stadion-Ausbau zugestimmt.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Noch sieht die Schützenwiese so aus.
Foto: keystone-sda.ch

Der FC Winterthur will die Schützenwiese ausbauen. Nun hat er vom Stadtparlament grünes Licht bekommen. Wie der Klub mitteilt, hat dieses am Montag den 35-Millionen-Kredit für zwei neue Stirntribünen und ein neues Betriebs- und Garderobengebäude mit 52:1 Stimmen bei zwei Enthaltungen angenommen.

Die Parteien von links bis rechts seien sich in ihren Voten einig gewesen. Die Erneuerung der veralteten Infrastruktur wird als nötig betrachtet, zudem sei das vorliegende Projekt zweckmässig und gut umgesetzt und vom Ausbau würde nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch der Nachwuchs und der Frauenfussball profitieren.

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Am Umbau wird sich auch der Klub selber beteiligen. Der FCW leistet mit mindestens 2,6 Millionen Franken einen substanziellen Beitrag an die Kosten. Mit dem geplanten Umbau steigt die Kapazität des Stadions. Anstelle von aktuell 8700 sollen künftig 9900 Zuschauer Platz haben.

Bevor mit dem Umbau begonnen werden kann, muss noch eine letzte Hürde genommen werden. Am 27. September 2026 findet die Volksabstimmung statt. Der Baustart ist für 2027 geplant.

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