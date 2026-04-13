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«Willkommen auf der Welt»
Luzern-Stürmer schwelgt im Baby-Glück

Nachwuchs im Hause von Moos. Luzerns Stürmer Julian von Moos und seine Frau Fleur sind Eltern geworden. Und teilen die schönen Neuigkeiten mit der ganzen Welt.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Julian von Moos freut sich über die Geburt seiner Tochter.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Seit Anfang März muss der FC Luzern verletzungsbedingt auf Julian von Moos (25) verzichten. Nun gibts vom Stürmer schöne Neuigkeiten. Er und seine Ehefrau Fleur sind Eltern einer Tochter geworden. «Willkommen auf der Welt Amara-Luz Laura von Moos», schreiben die beiden auf Instagram zu einer Reihe süsser Baby-Schnappschüsse. Die Kleine hat demnach am 10. April das Licht der Welt erblickt. «So stolz», kommentiert der frischgebackene Papa den Post.

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Im letzten November haben Julian und Fleur von Moos geheiratet, im Januar haben sie öffentlich gemacht, dass sie Nachwuchs erwarten. «Halb du halb ich – wir können es kaum erwarten, dich zu treffen», schrieben sie damals auf Social Media. Nun können sie ihre Tochter endlich in die Arme schliessen.

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