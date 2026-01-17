Ski-Fan Ludovic Magnin (46)! Als der FCB-Trainer zur Pressekonferenz vor dem Sion-Spiel erscheint, hat Marco Odermatt gerade seinen Lauf beim Super-G von Wengen beendet. «Er ist Vierter», so Magnin, der sich die Fahrt des Schweizer Superstars offensichtlich angeschaut hat.
Auch während der Pressekonferenz sind Magnins Gedanken noch bei Odermatt. Als er gefragt wird, ob er sich unter Druck fühle, weil wichtige Spiele in der Liga und in der Europa League anstehen, sagt er: «Es ist schön, dass wir noch überall dabei sind. Doch im Sport kann alles passieren. Es ist unberechenbar. Schauen Sie sich Odermatt an. Heute ist er nur Vierter, vielleicht mittlerweile auch Fünfter oder Sechster.»
Wir können beruhigen: Odermatt bleibt immerhin auf dem vierten Platz. Der Superstar habe aber nur Kräfte gespart, ist sich Magnin sicher. Als er die PK verlässt, sagt er lachend: «Ich glaube, er hat seine Beine für die Abfahrt vom Samstag geschont.»
Kommt noch ein neuer Stürmer zum FCB? Nach der Absage von Michael Gregoritsch (31) ist Basel weiter auf der Suche nach einem neuen Knipser. Auch Magnin wartet. «Wir sind dran und ich würde es begrüssen, wenn noch ein neuer Stürmer kommt», sagt der FCB-Coach. Doch er weiss auch: «Es ist schwierig. Nicht nur wir suchen Stürmer. Wenn niemand mehr kommt, werde ich nicht jammern. Wir haben auch so ein tolles Kader.»
Der Trainer spiele bei den Transfers aber nicht mehr eine so wichtige Rolle wie bei seinem Ex-Klub: «Wir haben hier eine tolle Verteilung im Klub. Ich bin froh, dass ich nicht mehr so eingebunden bin bei Transfers wie noch bei Lausanne. Ich habe Vertrauen in die Leute im Verein.»
«Es war sicherlich das Wunsch-Szenario, dass wir einen neuen Super-Stürmer hätten, der am 2. Januar mit uns ins Trainingslager hätte fliegen können», führt Magnin aus. Er ergänzt: «Aber wo im Leben, ist bitte die Lösung immer perfekt? Es ist eine Herausforderung, die wir jetzt haben.»
«Nein. Wir hoffen einfach, dass der Ball wieder reingeht. Dann kommt eine andere Dynamik und wir verwandeln die nächsten 30 Elfmeter», antwortet Magnin auf die Frage, ob der FCB in der Winterpause Penaltys trainiert hat. Zuletzt scheiterten die Basler ganze viermal vom Punkt. Ob Shaqiri den nächsten Strafstoss schiessen wird, lässt der Trainer derweil offen.
Hitz; Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Leroy, Bacanin; Salah, Shaqiri, Traoré; Kaio Eduardo.
Broschinski, Metinho (beide verletzt). Tsunemoto (Muskelprobleme) und Otele (krank) sind fraglich.
… Basel seit acht Spielen gegen Sion ungeschlagen ist? Der FCB verlor nur eines der letzten 13 Spiele gegen die Sittener. Die letzte Pleite gabs am 3. September 2022 (1:2).
Ilyas Chouaref. Der Sion-Offensivspieler traf schon im letzten Spiel 2025 gegen St. Gallen und legte im ersten Spiel des neuen Jahres gegen Winti sogleich einen Treffer nach. Zudem bereitete er am Mittwoch das erste Sion-Tor vor.
Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:
1. Daniliuc 4,4
2. Schmid 4,3
3. Hitz 4,3
Sven Wolfensberger.
Sion spielte bereits unter der Woche und startete mit einem Sieg gegen Winterthur ins Fussballjahr 2026. Jetzt soll gegen den FCB der nächste Dreier her. Hier scheint das Sion-Inside.
Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr
Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr
Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr
So., Servette – FCZ, 14 Uhr
So., Basel – Sion, 16.30 Uhr
So., GC – Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
19
-29
10