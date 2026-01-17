DE
Holt Basel noch einen Knipser?
Magnin wartet auf Stürmer – und fiebert mit Odermatt mit

Vor dem Rückrundenstart ist beim FC Basel die Suche nach einem neuen Stürmer weiter das grosse Thema. Ausserdem ist Coach Magnin im Odermatt-Fieber und ein Stürmer könnte gegen Sion ausfallen. Hier kommt das FCB-Inside zur 20. Runde.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
1/8
Lodovic Magnin wartet weiter auf einen neuen Stürmer.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Die News der Woche

Ski-Fan Ludovic Magnin (46)! Als der FCB-Trainer zur Pressekonferenz vor dem Sion-Spiel erscheint, hat Marco Odermatt gerade seinen Lauf beim Super-G von Wengen beendet. «Er ist Vierter», so Magnin, der sich die Fahrt des Schweizer Superstars offensichtlich angeschaut hat.

Auch während der Pressekonferenz sind Magnins Gedanken noch bei Odermatt. Als er gefragt wird, ob er sich unter Druck fühle, weil wichtige Spiele in der Liga und in der Europa League anstehen, sagt er: «Es ist schön, dass wir noch überall dabei sind. Doch im Sport kann alles passieren. Es ist unberechenbar. Schauen Sie sich Odermatt an. Heute ist er nur Vierter, vielleicht mittlerweile auch Fünfter oder Sechster.»

Wir können beruhigen: Odermatt bleibt immerhin auf dem vierten Platz. Der Superstar habe aber nur Kräfte gespart, ist sich Magnin sicher. Als er die PK verlässt, sagt er lachend: «Ich glaube, er hat seine Beine für die Abfahrt vom Samstag geschont.»

Die grosse Frage

Kommt noch ein neuer Stürmer zum FCB? Nach der Absage von Michael Gregoritsch (31) ist Basel weiter auf der Suche nach einem neuen Knipser. Auch Magnin wartet. «Wir sind dran und ich würde es begrüssen, wenn noch ein neuer Stürmer kommt», sagt der FCB-Coach. Doch er weiss auch: «Es ist schwierig. Nicht nur wir suchen Stürmer. Wenn niemand mehr kommt, werde ich nicht jammern. Wir haben auch so ein tolles Kader.»

Der Trainer spiele bei den Transfers aber nicht mehr eine so wichtige Rolle wie bei seinem Ex-Klub: «Wir haben hier eine tolle Verteilung im Klub. Ich bin froh, dass ich nicht mehr so eingebunden bin bei Transfers wie noch bei Lausanne. Ich habe Vertrauen in die Leute im Verein.»

«Es war sicherlich das Wunsch-Szenario, dass wir einen neuen Super-Stürmer hätten, der am 2. Januar mit uns ins Trainingslager hätte fliegen können», führt Magnin aus. Er ergänzt: «Aber wo im Leben, ist bitte die Lösung immer perfekt? Es ist eine Herausforderung, die wir jetzt haben.»

Gesagt ist gesagt

«Nein. Wir hoffen einfach, dass der Ball wieder reingeht. Dann kommt eine andere Dynamik und wir verwandeln die nächsten 30 Elfmeter», antwortet Magnin auf die Frage, ob der FCB in der Winterpause Penaltys trainiert hat. Zuletzt scheiterten die Basler ganze viermal vom Punkt. Ob Shaqiri den nächsten Strafstoss schiessen wird, lässt der Trainer derweil offen.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Leroy, Bacanin; Salah, Shaqiri, Traoré; Kaio Eduardo.

Wer fehlt?

Broschinski, Metinho (beide verletzt). Tsunemoto (Muskelprobleme) und Otele (krank) sind fraglich.

Hast du gewusst, dass …

… Basel seit acht Spielen gegen Sion ungeschlagen ist? Der FCB verlor nur eines der letzten 13 Spiele gegen die Sittener. Die letzte Pleite gabs am 3. September 2022 (1:2).

Aufgepasst auf

Ilyas Chouaref. Der Sion-Offensivspieler traf schon im letzten Spiel 2025 gegen St. Gallen und legte im ersten Spiel des neuen Jahres gegen Winti sogleich einen Treffer nach. Zudem bereitete er am Mittwoch das erste Sion-Tor vor.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 19 Runden:

1. Daniliuc 4,4
2. Schmid 4,3
3. Hitz 4,3
Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Sion spielte bereits unter der Woche und startete mit einem Sieg gegen Winterthur ins Fussballjahr 2026. Jetzt soll gegen den FCB der nächste Dreier her. Hier scheint das Sion-Inside.

20

Runde

Sa., Luzern – Lugano, 18 Uhr
Sa., Winterthur – St. Gallen, 18 Uhr
Sa., YB – Lausanne, 18 Uhr
So., Servette – FCZ, 14 Uhr
So., Basel – Sion, 16.30 Uhr
So., GC – Thun, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
