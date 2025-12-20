DE
FR
Abonnieren
Hitz sorgt mit Mega-Patzer für verfrühte Bescherung
3:03
Highlights im Video:Hitz sorgt mit Mega-Patzer für verfrühte Bescherung

FCB-Noten gegen Servette
Verteidigung überzeugt – ein Spieler fällt komplett durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCB-Noten zum 1:1-Unentschieden gegen Servette.
Publiziert: 20.12.2025 um 23:31 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Kommentieren
1/6
Basel und Servette trennen sich mit einem Unentschieden.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
GM_BlickPortraits_05.jpg
Stefan Kreis und Tim Guillemin

Dominik Schmid ist der Dauerbrenner beim FCB. Bloss 147 Minuten hat er in dieser Super-League-Saison verpasst. Gegen Servette demonstriert der Linksverteidiger, warum er so wichtig ist. Den Ausgleich bereitet er herrlich vor, auch sonst schaltet sich der 27-Jährige immer wieder ins Offensivspiel ein.

Auch Zauberwürfel Xherdan Shaqiri hat den einen oder anderen hellen Moment. Etwa, als er es in der ersten Halbzeit mit einem Seitfallzieher versucht. Oder beim Ausgleich, als er Schmid mit feinem Fuss lanciert. Insgesamt aber ist es zu wenig Torgefahr für einen Mann seiner Klasse. Apropos Klasse: Moritz Broschinski hat diese in Basel bislang nur selten aufblitzen lassen. Gegen Servette bringt er kein Bein vors andere und muss zur Pause raus.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Léo Leroy bis 46., Moritz Broschinski bis 46., Nicolas Vouilloz bis 60., Philip Otele bis 60., Koba Koindredi bis 83. – Bénie Traoré ab 46., Albian Ajeti ab 46., Kevin Rüegg ab 60. (zu kurz für eine Bewertung), Ibrahim Salah ab 60. (zu kurz für eine Bewertung), Dion Kacuri ab 83. (zu kurz für eine Bewertung).  

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

In seinem ersten Profispiel beeindruckt Théo Allix besonders in der ersten Halbzeit. In dieser kann er die meisten Zweikämpfe gegen Philip Otele für sich entscheiden. Seine Bilanz wird jedoch durch seine nur durchschnittliche Abwehrleistung gegen Dominik Schmid beim Ausgleichstreffer der Basler getrübt. Ansonsten zeigt Joël Mall eine solide Leistung im Genfer Tor, und Jérémy Guillemenot arbeitet hart und war sehr abgeklärt beim Führungstreffer.

Nur zwei Genfer bleiben ungenügend: Ablie Jallow, der im Mittelfeld unsichtbar blieb, und Malek Ishuayed. Das junge Talent aus der Servette-Akademie versucht viel, hat einige Erfolge, zeigt aber auch viele Schwächen, was in seinem Alter jedoch verzeihlich ist.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Ablie Jallow bis 67., Téo Allix bis 67., Jérémy Guillemenot bis 83., Malek Sanchez bis 88. – Théo Magnin ab 67., Miguel Mardochee ab 67., Samual Mraz ab 83., Lamine Fomba ab 88. (alle zu kurz für eine Bewertung).  

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
19
8
32
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel