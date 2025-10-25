In Spiel eins nach der Van-der-Gaag-Entlassung empfängt der FCZ am frühen Sonntagnachmittag YB (14 Uhr). So stellt sich Interimstrainer Dennis Hediger die Aufgabe vor.

Setzt sich Sportchef Malenovic auch auf die Bank?

1/4 In neuem Rampenlicht: der bisherige Assistenztrainer Dennis Hediger. Foto: Pius Koller

Darum gehts Das sagt Hediger zur Malenovic-Frage

Warum sich für Hediger ein Kreis schliesst

Tobias Wedermann Fussballchef

Die Entlassung von FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag ist natürlich das Gesprächsthema der Woche. Dennis Hediger übernimmt als Interimstrainer. 2019 zog er sich im Spiel gegen YB einen Kreuzbandriss zu, der seine Karriere beendet hat. Nun gibt er am Sonntag seine Premiere als Cheftrainer gegen YB. «Da schliesst sich der Kreis. Ich bin extrem stolz, diese Aufgabe übernehmen zu können.» Er habe die ersten Einheiten damit verbracht, dass alle zusammenrücken – «und wir unsere Spielidee vermitteln können.»

Die grosse Frage

Wird Sportchef Malenovic nun wieder auf der Bank am Spielfeldrand sitzen? Milos Malenovic rückt nach der Entlassung von Van der Gaag wieder näher ans Team. Am Donnerstag und Freitag stand er während der Trainingseinheiten ebenfalls auf dem Platz und gab Anweisungen. «Milos wird nicht auf der Bank sitzen», sagt Hediger.

Gesagt ist gesagt

«Ich wollte ihn schon als Spieler zum FCZ holen», sagt FCZ-Präsident Ancillo Canepa über seinen neuen Chef an der Seitenlinie, der aber nur eine Interimslösung bleiben soll.

0:47 Milos Malenovic fehlt an PK: «Ich bin immer noch der Chef»

Mögliche Aufstellung

Brecher; Comenencia, Gomez, Kamberi, Ligue; Palacio Tsawa; Markelo, Zuber, Phaëton; Keny.

Wer fehlt?

Verletzt: Reichmuth, fraglich: Sauter.

Neben dem Platz

Interimstrainer Hediger freut sich auf zwei Heimspiele in einer englischen Woche. «Es ist fantastisch, dass wir zwei Spiele vor eigener Kulisse haben dürfen.» Doch auch schon in den Auswärtsspielen habe die Südkurve für reichlich Lärm gesorgt. Und deshalb sagt Hediger mit Blick auf die sportlichen Leistungen: «Die Fans verdienen mehr.»

Hast du gewusst, dass...

Der FCZ neben Winterthur eines von nur zwei Super-League-Teams ist, das in der ersten Viertelstunde kein Tor erzielt hat in der bisherigen Saison.

Aufgepasst auf

YB-Stürmer Sergio Cordova. Weil Toptorjäger Bedia gelbgesperrt fehlt, wird höchstwahrscheinlich der bullige Venezolaner gegen den FCZ zum Zug kommen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

1. Tsawa 4,3

2. Phaëton 4,25

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder leitet die Partie im Letzigrund. Alessandro Dudic ist der VAR.

Der Gegner

Bei YB tut sich was um Alvyn Sanches, das verletzte Juwel. Hier erscheint das YB-Inside.

10 Spieltag

Sa., Sion – Thun, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Luzern, 20.30 Uhr

So., FCZ – YB, 14 Uhr

So., Lausanne – Basel, 16.30 Uhr

So., Servette – Lugano, 16.30 Uhr