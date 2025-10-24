Hediger zu seiner Rolle
«In der aktuellen Situation ist das nicht Thema. Wir arbeiten Tag für Tag. Wichtig war, schnell zusammenzurücken und die Richtung und Erwartung vorzugeben. Ich hatte keine Zeit, mir über die Zukunft Gedanken zu machen. Ich bin stolz, das Vertrauen bekommen zu haben, interimistisch Trainer sein zu dürfen. Weiter habe ich noch nicht gedacht.»
Canepa über Hedigers Rolle
«Ich kenne ihn schon lange. Ich wollte ihn schon als Spieler, da wollte er aber nicht kommen. Denis Hediger ist zwischenzeitlich, wie das Wort «Interim» bedeutet. Er ist ad Interim, Punkt.»
War Van der Gaag eine Schlafmütze?
Canepa: «Er war natürlich unsere Wunschlösung. Das war die Überzeugung. Aber man lernt sich erst genau kennen, wenn man zusammenarbeitet. Der Hintergrund seiner Verpflichtung war ein lauter, unruhiger Vorgänger. Und wir dachten, wir brauchen einen, der etwas ruhiger ist. So stiessen wir auf Mitchell. Aber im Nachhinein müssen wir uns den Vorwurf machen lassen, dass wir ruhig besser definieren müssen. Es braucht manchmal Emotionen. Wir haben das mit ihm besprochen, und er sagt, dass das sein Charakter sei. Es ist immer die Frage vom Profil von Mannschaft und Trainer. Die eine Mannschaft braucht einen solchen, eine zweite einen anderen Trainer.»
Gab es Rangeleien im Training?
Hediger: «Die Aussprache lief normal ab. Der Rest ist, dass wir eine Mannschaft sind, die lebt. Wir brauchen Emotionen und wollen diese auf den Platz bringen. Wir haben extrem viele Persönlichkeiten in der Mannschaft. Die Leute stehen auch mal auf und sprechen Dinge an.»
Canepa: «Was der Journalist unterschwellig fragen will, ob es eine Art Schlägerei gab. Das ist natürlich absurd, das wurde ich auch schon gefragt. Das sind diese Fake-Diskussionen, die existieren. Eine Rangelei ist etwas Körperliches, und das gabs nicht. Das sind absurde Geschichten, die erfunden werden.»
Canepa zur Aussprache
«Ich will nicht in die Details gehen, es ist suboptimal gelaufen. Aussprachen sind etwas Positives grundsätzlich. Am Schluss geht es aber um die gegenseitige Kommunikation und wie das Gespräch stattfindet. So hat die Mannschaft nach dem Gespräch gesagt, dass das nicht gut komme.»
Wieso ist Milos Malenovic nicht da?
Canepa: «Eine Entlassung ist eine wichtige Sache, und das ist bei uns Chefsache, der bin immer noch ich, deshalb stehe ich hier. Ich kann euch die Fragen vernünftig beantworten. Der andere Grund ist, dass ihr den Interimscoach kennenlernen könnt.»
Hediger zum ersten Training
«Nach der Kommunikation muss natürlich jeder zuerst mal durchatmen. Wir haben sehr spannende Wochen vor uns mit wichtigen Spielen, darum muss dann der Switch kommen. Ich war positiv überrascht, wie die Spieler das geschafft haben, wir sind schnell nah zusammengerückt. Wir haben ein wichtiges Spiel gegen YB am Sonntag und haben besprochen, wie wir die PS auf den Platz bringen. Ich bin extrem positiv gestimmt, wie die Mannschaft den Schlag verdaut hat und welche Energie sie auf den Platz bringt.»
Hedigers Einstiegsstatement
«Es waren zwei sehr lehrreiche Jahre beim FCZ. Ich bin noch an meiner Trainerausbildung dran. Der Schritt zum FCZ war für mich sehr wichtig. Ich konnte die U19 im Januar übernehmen und dann spielten wir eine super Rückrunde. Dann kam der Wechsel in die U21 in die Promotion League. Das war eine sehr intensive Zeit. Für mich war aber klar, dass ich in den Männerfussball will. Es wurde eng in der Tabelle. Aber ich konnte die jungen Spieler gut entwickeln. Was wir heute auf dem Platz haben beim FCZ, ist die stärkste Mannschaft, die wir in meiner Zeit hier hatten.»
Canepas Einstiegsstatement
«Ausschlaggebend war das Geschehnis vom Montag. Die Aussprachen mit der Mannschaft. Nach der Aussprache wurden wir von einer Delegation der Mannschaft kontaktiert und haben eine Sitzung abgehalten am Dienstag. Wir haben mitbekommen, wie die Aussprache gelaufen ist und haben so mitbekommen, dass der Trainer die Mannschaft verloren hat. Es blieb uns nur noch eine Möglichkeit: die Auflösung des Vertrags mit Mitchell. Das ist natürlich nie angenehm, weil man auch eine Beziehung zu einem Trainer aufbaut.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
9
6
19
2
9
9
18
3
9
8
18
4
9
4
15
5
9
-2
14
6
9
1
13
7
9
-2
13
8
9
-3
13
9
9
1
9
10
9
1
9
11
9
-5
8
12
9
-18
2