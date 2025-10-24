Gab es Rangeleien im Training?

Hediger: «Die Aussprache lief normal ab. Der Rest ist, dass wir eine Mannschaft sind, die lebt. Wir brauchen Emotionen und wollen diese auf den Platz bringen. Wir haben extrem viele Persönlichkeiten in der Mannschaft. Die Leute stehen auch mal auf und sprechen Dinge an.»

Canepa: «Was der Journalist unterschwellig fragen will, ob es eine Art Schlägerei gab. Das ist natürlich absurd, das wurde ich auch schon gefragt. Das sind diese Fake-Diskussionen, die existieren. Eine Rangelei ist etwas Körperliches, und das gabs nicht. Das sind absurde Geschichten, die erfunden werden.»