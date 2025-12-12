Darum gehts
Die letzte Wettkampfwoche des Jahres ist für die Walliser die Gelegenheit, die Feiertage dort zu verbringen, wo sie im Mai bei Saisonende sein wollen: unter den ersten sechs. Aber zur Vorsicht mahnt Didier Tholot. «Wir haben gesagt, dass wir uns zu Weihnachten Geschenke machen wollen. Ein Sieg am Samstag wäre schon ein schönes Geschenk.» Zu viel weihnachtliche Euphorie will er dann doch nicht.
Kann Sion die Glanzleistung bestätigen? Am letzten Sonntag haben die Walliser zu Hause im Tourbillon die Berner mit 2:0 übertrumpft und verdient gewonnen. Damit haben sie ihre Ambitionen für einen Top-6-Platz zementiert. Aber es gehe auch darum, «noch mehr Selbstvertrauen zu tanken», so Ali Kabacalman. Nun: Sion hat in den letzten zwölf Spielen wettbewerbsübergreifend nur zwei Niederlagen eingefangen.
«Nur weil wir YB geschlagen haben, heisst das noch lange nicht, dass es gegen GC leicht wird», meint Didier Tholot. «Es liegt an uns, die gleichen Zutaten einzubringen: Qualität, Ehrgeiz und Entschlossenheit, um gut in diese neue englische Woche zu starten, die für den weiteren Verlauf entscheidend sein wird.» Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften setzten sich die Walliser im Letzigrund trotz klarer Überlegenheit knapp durch – 1:0.
Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Rrudhani, Kololli, Chouaref; Nivokazi.
Lukembila, Shala (beide verletzt).
Neben der Formstärke kann Sion noch auf einen Verbündeten zählen: das Walliser Wetter. Trotz der frischen Temperaturen und der Berge, die das Trainingszentrum des FC Sion umgeben, kann sich die Mannschaft von Didier Tholot weiterhin auf guten Rasenplätzen vorbereiten. Diese sind nicht zu hart. «Und wir hatten in den vergangenen Wochen Glück, denn wenn wir nicht auf Rasen trainieren konnten, spielten wir am darauffolgenden Wochenende jeweils auf Kunstrasen», lächelt der französische Trainer.
... Tholot der Trainer ist, der in der Liga am spätesten wechselt? Die erste Einwechslung erfolgt bei den Sittenern im Schnitt erst in der 65. Minute.
Benjamin Kololli (33). Der wieder genesene Leistungsträger hat Sion vom Zittern bei Penaltys erlöst. Kabacalman und Nivokazi hatten im November beide kläglich verschossen, Kololli spürte den Druck – und verwandelte gegen YB.
Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:
1. Racioppi, Baltazar 4,3
2. Hefti, Chipperfield 4,2
3. Nivokazi 4,1
Mirel Turkes.
Sa., Sion – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Luzern, 14 Uhr
So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9