Darum gehts
- YB und Luzern haben in den letzten drei Partien gleich viele Punkte geholt
- YB erzielt im Schnitt fast vier Tore pro Spiel, kassiert aber auch fast zwei
- Blick-Prognose: Macht YB so weiter, gibts einen klaren Sieg
Die News der Woche
Job getan! Am Ende fragt niemand mehr, wie die Punkte wie jene gegen den FCZ am Dienstag geholt wurden. Und doch klären wir nochmals auf: mit den mittlerweile üblich gewordenen vier Toren. Aber auch mit der ebenso üblichen Zitterpartie hinten. Am Ende hatte der FCZ sogar Chancen zum Ausgleich, vor allem wegen der beiden Alutreffer. Die Berner haben jetzt fast vier Tore im Schnitt erzielt und fast zwei erhalten. YB – das ist die grosse Spassfabrik der Super League. Und so bleibt Gelbschwarz – als einziges Team – dran an Leader Lugano, der bisher makellos ist. Am 12. September ist es so weit: Es kommt zum ersten Clash der Titanen.
Die grosse Frage
Wessen Positivserie geht weiter? Die letzten drei Spiele waren YB und Gegner Luzern nämlich im Gleichschritt. Beide haben sieben Punkte geholt. Vielleicht reisst auch keine der beiden Serien. Dann nämlich, wenn es im Wankdorf ein Unentschieden gibt.
Gesagt ist gesagt
«Letzte Saison haben wir viel Lehrgeld zahlen und viel einstecken müssen. Da wäre ich nicht hier gestanden und hätte ein Lächeln im Gesicht gehabt.» Das sagt der Hattrick-Schütze vom Dienstag, Christian Fassnacht, über die Schlussphase gegen den FC Zürich, in welcher YB gut und gerne zwei weitere Tore hätte kassieren können und es am Ende 4:4 hätte stehen können. Was in der schlechten letzten Spielzeit wohl passiert wäre.
Die Blick-Prognose
Kann der FC Luzern drei oder vier Tore in einem Spiel schiessen? Bisher liegt der Schnitt der Portmann-Truppe knapp über einem Goal. Wenn man davon ausgeht, dass YB mindestens zwei Tore macht, wie in jedem Spiel, oder sogar drei bis vier, wie im Schnitt – dann hat der FCL keine Chance im Wankdorf. So wird es auch sein. YB schiesst mindestens zwei Tore. Luzern maximal eines.
Mögliche Aufstellung
Keller; Blum, Wüthrich, Benito; Bukinac; Fernandes, Gigovic; Fassnacht, Sanches; Essende, Sène.
Wer fehlt?
Verletzt oder rekonvaleszent sind nach wie vor Cédric Zesiger, Ryan Andrews, Facinet Conte und Benjamin Kabeya.
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:
- Sène 5,0
- Sanches 4,67
- Blum 4,6
Hier gehts zur Übersicht aller YB-Noten.
Der Schiedsrichter
An der Pfeife ist Fedayi San. Als VAR in Volketswil überwacht Alessandro Dudic alle heiklen oder relevanten Szenen aufmerksam.
Der Gegner
Luzern hat seit vier Spielen nicht mehr verloren und sich dabei zwei Siege erkämpft. Unter der Woche schlugen die Innerschweizer Aufsteiger Vaduz in der letzten Minute. Trotzdem war Trainer Udo Portmann so richtig sauer – hier kommt das Luzern-Inside.
Runde
Sa., YB – Luzern, 18 Uhr
Sa., Vaduz – Lausanne, 18 Uhr
Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr
So., Servette – St. Gallen 14 Uhr
So., FCB – Lugano 16.30 Uhr
So., Sion – Thun 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
5
11
15
2
BSC Young Boys
6
12
14
3
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
6
-3
8
6
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
6
-3
3