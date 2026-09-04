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Gibts nächstes Schützenfest?
Berner Offensive ist die Torfabrik der Super League

YB bleibt dank des 4:2-Siegs gegen den FCZ an Leader Lugano dran. Nun kommt mit Luzern eine Mannschaft ins Wankdorf, die ebenfalls im Schuss ist. Kann YB weiterhin auf die Tormaschinerie zählen? Hier gibts das YB-Inside der 7. Runde.
Publiziert: 17:35 Uhr
|
Aktualisiert: 17:55 Uhr
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1/6
Mit Vollgas unter den Torschützen eingestempelt: Christian Fassnacht (l., hier gegen Krasniqi) gelingt gegen den FCZ gleich ein Hattrick
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • YB und Luzern haben in den letzten drei Partien gleich viele Punkte geholt
  • YB erzielt im Schnitt fast vier Tore pro Spiel, kassiert aber auch fast zwei
  • Blick-Prognose: Macht YB so weiter, gibts einen klaren Sieg
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Alain KunzReporter Fussball

Die News der Woche

Job getan! Am Ende fragt niemand mehr, wie die Punkte wie jene gegen den FCZ am Dienstag geholt wurden. Und doch klären wir nochmals auf: mit den mittlerweile üblich gewordenen vier Toren. Aber auch mit der ebenso üblichen Zitterpartie hinten. Am Ende hatte der FCZ sogar Chancen zum Ausgleich, vor allem wegen der beiden Alutreffer. Die Berner haben jetzt fast vier Tore im Schnitt erzielt und fast zwei erhalten. YB – das ist die grosse Spassfabrik der Super League. Und so bleibt Gelbschwarz – als einziges Team – dran an Leader Lugano, der bisher makellos ist. Am 12. September ist es so weit: Es kommt zum ersten Clash der Titanen.

Die grosse Frage

Wessen Positivserie geht weiter? Die letzten drei Spiele waren YB und Gegner Luzern nämlich im Gleichschritt. Beide haben sieben Punkte geholt. Vielleicht reisst auch keine der beiden Serien. Dann nämlich, wenn es im Wankdorf ein Unentschieden gibt. 

Gesagt ist gesagt

«Letzte Saison haben wir viel Lehrgeld zahlen und viel einstecken müssen. Da wäre ich nicht hier gestanden und hätte ein Lächeln im Gesicht gehabt.» Das sagt der Hattrick-Schütze vom Dienstag, Christian Fassnacht, über die Schlussphase gegen den FC Zürich, in welcher YB gut und gerne zwei weitere Tore hätte kassieren können und es am Ende 4:4 hätte stehen können. Was in der schlechten letzten Spielzeit wohl passiert wäre.

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Die Blick-Prognose

Kann der FC Luzern drei oder vier Tore in einem Spiel schiessen? Bisher liegt der Schnitt der Portmann-Truppe knapp über einem Goal. Wenn man davon ausgeht, dass YB mindestens zwei Tore macht, wie in jedem Spiel, oder sogar drei bis vier, wie im Schnitt – dann hat der FCL keine Chance im Wankdorf. So wird es auch sein. YB schiesst mindestens zwei Tore. Luzern maximal eines.

Mögliche Aufstellung

Keller; Blum, Wüthrich, Benito; Bukinac; Fernandes, Gigovic; Fassnacht, Sanches; Essende, Sène. 

Wer fehlt?

Verletzt oder rekonvaleszent sind nach wie vor Cédric Zesiger, Ryan Andrews, Facinet Conte und Benjamin Kabeya.

«Zack, zack, zack – plötzlich ist der andere alleine vor dem Tor»
2:49
Kamberi nach FCZ-Niederlage:«Zack, zack, zack – plötzlich ist der andere alleine vor dem Tor»

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

  1. Sène 5,0
  2. Sanches 4,67
  3. Blum 4,6

Hier gehts zur Übersicht aller YB-Noten. 

Der Schiedsrichter

An der Pfeife ist Fedayi San. Als VAR in Volketswil überwacht Alessandro Dudic alle heiklen oder relevanten Szenen aufmerksam.

Der Gegner

Luzern hat seit vier Spielen nicht mehr verloren und sich dabei zwei Siege erkämpft. Unter der Woche schlugen die Innerschweizer Aufsteiger Vaduz in der letzten Minute. Trotzdem war Trainer Udo Portmann so richtig sauer – hier kommt das Luzern-Inside.

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7

Runde

Sa., YB – Luzern, 18 Uhr
Sa., Vaduz – Lausanne, 18 Uhr
Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr
So., Servette – St. Gallen 14 Uhr
So., FCB – Lugano 16.30 Uhr
So., Sion – Thun 16.30 Uhr

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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BSC Young Boys
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