YB bleibt dank des 4:2-Siegs gegen den FCZ an Leader Lugano dran. Nun kommt mit Luzern eine Mannschaft ins Wankdorf, die ebenfalls im Schuss ist. Kann YB weiterhin auf die Tormaschinerie zählen? Hier gibts das YB-Inside der 7. Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB und Luzern haben in den letzten drei Partien gleich viele Punkte geholt

YB erzielt im Schnitt fast vier Tore pro Spiel, kassiert aber auch fast zwei

Blick-Prognose: Macht YB so weiter, gibts einen klaren Sieg

Alain Kunz Reporter Fussball

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Job getan! Am Ende fragt niemand mehr, wie die Punkte wie jene gegen den FCZ am Dienstag geholt wurden. Und doch klären wir nochmals auf: mit den mittlerweile üblich gewordenen vier Toren. Aber auch mit der ebenso üblichen Zitterpartie hinten. Am Ende hatte der FCZ sogar Chancen zum Ausgleich, vor allem wegen der beiden Alutreffer. Die Berner haben jetzt fast vier Tore im Schnitt erzielt und fast zwei erhalten. YB – das ist die grosse Spassfabrik der Super League. Und so bleibt Gelbschwarz – als einziges Team – dran an Leader Lugano, der bisher makellos ist. Am 12. September ist es so weit: Es kommt zum ersten Clash der Titanen.

Die grosse Frage

Wessen Positivserie geht weiter? Die letzten drei Spiele waren YB und Gegner Luzern nämlich im Gleichschritt. Beide haben sieben Punkte geholt. Vielleicht reisst auch keine der beiden Serien. Dann nämlich, wenn es im Wankdorf ein Unentschieden gibt.

Gesagt ist gesagt

«Letzte Saison haben wir viel Lehrgeld zahlen und viel einstecken müssen. Da wäre ich nicht hier gestanden und hätte ein Lächeln im Gesicht gehabt.» Das sagt der Hattrick-Schütze vom Dienstag, Christian Fassnacht, über die Schlussphase gegen den FC Zürich, in welcher YB gut und gerne zwei weitere Tore hätte kassieren können und es am Ende 4:4 hätte stehen können. Was in der schlechten letzten Spielzeit wohl passiert wäre.

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Die Blick-Prognose

Kann der FC Luzern drei oder vier Tore in einem Spiel schiessen? Bisher liegt der Schnitt der Portmann-Truppe knapp über einem Goal. Wenn man davon ausgeht, dass YB mindestens zwei Tore macht, wie in jedem Spiel, oder sogar drei bis vier, wie im Schnitt – dann hat der FCL keine Chance im Wankdorf. So wird es auch sein. YB schiesst mindestens zwei Tore. Luzern maximal eines.

Mögliche Aufstellung

Keller; Blum, Wüthrich, Benito; Bukinac; Fernandes, Gigovic; Fassnacht, Sanches; Essende, Sène.

Wer fehlt?

Verletzt oder rekonvaleszent sind nach wie vor Cédric Zesiger, Ryan Andrews, Facinet Conte und Benjamin Kabeya.

2:49 Kamberi nach FCZ-Niederlage: «Zack, zack, zack – plötzlich ist der andere alleine vor dem Tor»

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Sène 5,0 Sanches 4,67 Blum 4,6

Hier gehts zur Übersicht aller YB-Noten.

Der Schiedsrichter

An der Pfeife ist Fedayi San. Als VAR in Volketswil überwacht Alessandro Dudic alle heiklen oder relevanten Szenen aufmerksam.

Der Gegner

Luzern hat seit vier Spielen nicht mehr verloren und sich dabei zwei Siege erkämpft. Unter der Woche schlugen die Innerschweizer Aufsteiger Vaduz in der letzten Minute. Trotzdem war Trainer Udo Portmann so richtig sauer – hier kommt das Luzern-Inside.

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7 Runde

Sa., YB – Luzern, 18 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr

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