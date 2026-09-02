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YB-Noten gegen FCZ
Ein Berner glänzt mit Bestnote, einer fällt durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der YB-Spieler zum 4:2-Sieg gegen den FCZ.
Publiziert: vor 15 Minuten
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YB-Matchwinner im Letzigrund: Christian Fassnacht, dreifacher Torschütze.
Foto: TOTO MARTI
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Alain KunzReporter Fussball

Lange Zeit sieht es nach einem weiteren YB-Monolog aus. Und nach glänzenden Noten für ganz viele Berner und ganz schlechten für den FCZ. Doch dann baut YB gegen Ende ab – und alles relativiert sich. Das sieht dann bei den siegreichen Bernern so aus, dass es für jemanden, der einen lupenreinen Hattrick erzielte, der bloss durch die Pause unterbrochen wird, die Bestnote gibt: Christian Fassnacht kriegt eine 6. Ganz stark auch Samuel Essende, der an allen drei Toren massgeblich beteiligt ist. Kaly Sène war auf dem Weg zu einer 3, als er diesen magistralen Assist auf Fassnacht zum 3:1 spielt. Für diese Szene allein kriegt er die 5.

Hinten? Loris Benito erhält eine 5, auch wegen seiner Supergrätsche vor dem 0:1. Eine symptomatische Szene für die Verrücktheit dieses Spiels. Dem Super-Verteidigungs-Move folgt lausiges Stellungsspiel und viel Passivität. Aber YB hat hinten zu viel zugelassen. Vor allem Stefan Bukinac sieht bei einigen Szenen suboptimal aus, so auch beim ersten Gegentor, als er den Ball verliert und dann schlecht verteidigt. Gibt eine 3. Der Rest: Eine gute 4, Wobei Marvin Keller dank zwei Superparaden an der 5 kratzt.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
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