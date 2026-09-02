Alain Kunz Reporter Fussball

Lange Zeit sieht es nach einem weiteren YB-Monolog aus. Und nach glänzenden Noten für ganz viele Berner und ganz schlechten für den FCZ. Doch dann baut YB gegen Ende ab – und alles relativiert sich. Das sieht dann bei den siegreichen Bernern so aus, dass es für jemanden, der einen lupenreinen Hattrick erzielte, der bloss durch die Pause unterbrochen wird, die Bestnote gibt: Christian Fassnacht kriegt eine 6. Ganz stark auch Samuel Essende, der an allen drei Toren massgeblich beteiligt ist. Kaly Sène war auf dem Weg zu einer 3, als er diesen magistralen Assist auf Fassnacht zum 3:1 spielt. Für diese Szene allein kriegt er die 5.

Hinten? Loris Benito erhält eine 5, auch wegen seiner Supergrätsche vor dem 0:1. Eine symptomatische Szene für die Verrücktheit dieses Spiels. Dem Super-Verteidigungs-Move folgt lausiges Stellungsspiel und viel Passivität. Aber YB hat hinten zu viel zugelassen. Vor allem Stefan Bukinac sieht bei einigen Szenen suboptimal aus, so auch beim ersten Gegentor, als er den Ball verliert und dann schlecht verteidigt. Gibt eine 3. Der Rest: Eine gute 4, Wobei Marvin Keller dank zwei Superparaden an der 5 kratzt.

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