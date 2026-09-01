Flügel Joël Monteiro hat den Medizincheck in Lecce bestanden und verlässt damit die Berner definitiv. Ob die Super League auch noch seine wohl grösste Attraktion verlieren wird? Hier kommt das YB-Inside.

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Die beste Offensive der Liga verliert eine wichtige Waffe. Flügel Joël Monteiro verlässt die Young Boys nach über fünf gemeinsamen Jahren in Richtung Italien. Der 27-Jährige, der bei den Bernern zum Nati-Spieler gereift ist, schliesst sich dem Serie-A-Klub Lecce an. Nachdem er am Montag den Medizincheck bestanden hat, musste nur noch die Tinte unter dem bis 2029 gültigen Arbeitspapier trocknen. In der laufenden Spielzeit hat Monteiro bereits dreimal einnetzen können – insgesamt ist ihm das 35-mal für Gelbschwarz gelungen.

YB hat aber bereits für Ersatz gesorgt. Wie die Berner am Montagabend bekanntgeben, verstärkt Herba Guirassy die Offensive. Der 20-Jährige kommt von Nantes, wo er in den vergangenen zwei Spielzeiten in 39 Partien vier Tore und einen Assist lieferte.

Die grosse Frage

Bleibt Alvyn Sanches bei den Bernern? Der Flügel ist eine, wenn nicht die Attraktion der Super League. Beim 3:3 gegen den FCB lässt er vor der Pause die komplette Basler Abwehr wie Slalomstangen stehen und scheitert mit seinem herrlichen Lupfer an Akpe Victory. Kurz nach Wiederanpfiff zeigt Sanches der Fussballschweiz die wohl beste Schusstechnik der Liga, scheitert mit seinem Strahl aber am Querbalken. Und zwischendurch trifft er auch noch herrlich zur Führung. Es ist eine Leistung, die Fantasien in zweistelliger Millionenhöhe weckt. Am Dienstag ist der internationale Deadline Day: Das Transferfenster der Ligue 1 und der Serie A ist bis 20 Uhr geöffnet, das der Bundesliga, der La Liga und der Premier League bis Mitternacht. Findet bis dann kein Transfer statt, wird der 23-Jährige zumindest bis im Winter in Bern bleiben. Laut Blick-Infos ist derzeit nicht mit einem Absprung zu rechnen, bei YB hat Sanches noch einen Vertrag bis Juni 2029.

Gesagt ist gesagt

«Ich bleibe über den Sommer hinaus bei YB», sagt Lewin Blum nach dem 3:3 gegen den FC Basel. Damit setzt der Verteidiger nach vielen Spekulationen allen Transfergerüchten ein Ende. Bereits in der Halbzeitpause erzählt YB-Sportchef Mathieu Béda bei Blue, dass man dem 25-Jährigen ein neues Vertragsangebot vorgelegt habe. Die Verlängerung wurde bis jetzt aber noch nicht offizialisiert. Trotzdem stehen seine Karten nach zuletzt sehr guten Leistungen günstig für einen Verbleib. Nicht im Wankdorf bleiben wird Olivier Mambwa. Der erst 17-jährige, hochveranlagte Aussenverteidiger wechselt leihweise für ein Jahr zum FC Thun.

Die Blick-Prognose

Nachdem die Berner gegen Basel den Sieg aus der Hand gegeben haben, kommt der FC Zürich gerade rechtzeitig. Die Zürcher wirken in der Defensive alles andere als sattelfest. Sollte die Berner Offensive weiterhin so in Form sein, wird sich der FCZ eher damit beschäftigen müssen, eine Kanterniederlage abzuwenden, als von einem Punkt zu träumen.

Mögliche Aufstellung

Keller; Blum, Lauper, Benito, Schmidt; Fassnacht, Gigovic, Fernandes, Virginius; Sanches, Essende.

Wer fehlt?

Andrews, Conte, Kabeya, Zesiger (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Sène 5,0 Sanches 4,8 Essende 4,6

Hier gehts zur Übersicht aller YB-Noten.

Der Schiedsrichter

Profi-Schiedsrichter Luca Cibelli ist mit der Leitung der Partie beauftragt worden. VAR ist Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Der FC Zürich feierte am Samstag den zweiten Saisonsieg. Gegen Lausanne zeigte man eine kämpferische Leistung. Trotzdem knallte es nach dem Schlusspfiff in der Kabine. Das Resultat: Ein Stürmer ist suspendiert – hier gehts zum FCZ-Inside.

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5 Runde

Di., FCZ – YB, 20.30 Uhr

Mi., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Vaduz, 20.30 Uhr

Mi., GC – St. Gallen 20.30 Uhr

Do., Lugano – Servette 20.30 Uhr

Do., FCB – Sion 20.30 Uhr