Lucas Werder Reporter Fussball

Eigentlich müsste man nicht nur in Bern darauf hoffen, dass Alvyn Sanches über den Sommer hinaus in der Super League bleibt. Denn was der Lausanner auch gegen den FCB wieder auf den Kunstrasen zaubert, hat kein anderer Fussballer innerhalb der Schweiz zu bieten. Das 1:0 leitet er mit einer Flanke ein, das 3:0 schiesst er selbst. Und das ist nur sein Arbeitsnachweis aus der ersten Halbzeit. Direkt nach der Pause scheitert der YB-Spielmacher am Lattenkreuz. Und dann verpasst er kurz vor Schluss nach einem überragenden Solo das Tor der Saison, weil Victory den Ball noch vor der Linie klärt.

Neben Sanches kann mit Samuel Essende aber nur ein anderer Berner so richtig überzeugen. Der YB-Stürmer erzielt im fünften Spiel seinen fünften Saisontreffer. Offensiv liefert Joël Monteiro ein gutes Spiel ab (ein Tor, eine Vorlage). Weil der Flügel seine Defensivaufgaben aber nicht immer zufriedenstellend erledigt, reicht es am Ende nur zur Note 4.

Mit Loris Benito, Sandro Lauper, Stefan Bukinac und Edimilson Fernandes fallen dagegen vier Berner Defensivkräfte durch. Dass YB im fünften Saisonspiel die Gegentore sieben, acht und neun frisst, ist aber auch der offensiven Ausrichtung von Gerry Seoane zuzuschreiben. Vor allem die letzten beiden Basler Tore lassen sich aber trotzdem besser verteidigen.

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