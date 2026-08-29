Union Berlin sichert sich nach Blick-Informationen die Dienste von Kastriot Imeri. Somit kommt es zur Wiedervereinigung von Mauro Lustrinelli und einem seiner Thuner Meisterspieler.

Alain Kunz Reporter Fussball

Kastriot Imeri (26) hat in Kürze einen neuen Arbeitgeber. Der derzeit verletzte YB-Spieler wird zu Union Berlin und seinem ehemaligen Trainer bei Thun, Mauro Lustrinelli (50), wechseln. Wie Blick weiss, ist eine Einigung erzielt worden, die Unterschrift erfolgt am kommenden Montag.

Bei den Köpenickern unterschreibt der Offensivspieler einen mehrjährigen Vertrag. Der Bundesligist zahlt für Imeri, der 2021 auch einen Teileinsatz für die Schweizer Nationalmannschaft hatte, rund drei Millionen Franken. Der Genfer, der seit 2022 für Gelb-Schwarz gespielt hat, in der letzten Saison allerdings leihweise in Thun spielte und dort Meister wurde, hätte in der Bundesstadt noch einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison gehabt.

Zum Debüt bei seinem neuen Klub wird es allerdings noch nicht so schnell kommen, Imeri dürfte aufgrund seiner Oberschenkelverletzung noch bis etwa Mitte September ausfallen.

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