DE
FR
Abonnieren

Millionenablöse für die Berner
YB verkauft Imeri in die Bundesliga

Union Berlin sichert sich nach Blick-Informationen die Dienste von Kastriot Imeri. Somit kommt es zur Wiedervereinigung von Mauro Lustrinelli und einem seiner Thuner Meisterspieler.
Publiziert: 13:44 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
1/2
Wechselt von YB zu Union Berlin: Kastriot Imeri.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Kastriot Imeri (26) hat in Kürze einen neuen Arbeitgeber. Der derzeit verletzte YB-Spieler wird zu Union Berlin und seinem ehemaligen Trainer bei Thun, Mauro Lustrinelli (50), wechseln. Wie Blick weiss, ist eine Einigung erzielt worden, die Unterschrift erfolgt am kommenden Montag.

Bei den Köpenickern unterschreibt der Offensivspieler einen mehrjährigen Vertrag. Der Bundesligist zahlt für Imeri, der 2021 auch einen Teileinsatz für die Schweizer Nationalmannschaft hatte, rund drei Millionen Franken. Der Genfer, der seit 2022 für Gelb-Schwarz gespielt hat, in der letzten Saison allerdings leihweise in Thun spielte und dort Meister wurde, hätte in der Bundesstadt noch einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison gehabt.

Zum Debüt bei seinem neuen Klub wird es allerdings noch nicht so schnell kommen, Imeri dürfte aufgrund seiner Oberschenkelverletzung noch bis etwa Mitte September ausfallen.

Noch näher dran an YB

Füge jetzt YB zu deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Union Berlin
Union Berlin
Bundesliga
Bundesliga
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Union Berlin
        Union Berlin
        Bundesliga
        Bundesliga
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys