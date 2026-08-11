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Rückkehrer im Verletzungspech
YB verkündet Imeri-Ausfallzeit

Kaum zurück bei YB, muss Kastriot Imeri unglücklicherweise schon wieder zuschauen.
Publiziert: 11.08.2026 um 17:47 Uhr
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Aktualisiert: 11.08.2026 um 17:52 Uhr
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Kastriot Imeri (l.) hat sich am Samstag gegen Lausanne verletzt.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Am vergangenen Samstag hat Kastriot Imeri beim YB-Remis in Lausanne (2:2) bereits in der ersten Halbzeit das Handtuch werfen müssen. Nun teilen die Berner mit, dass aufgrund der erlittenen Verletzung am linken Oberschenkel mit einer Pause von drei bis vier Wochen gerechnet werden muss.

Der 26-jährige Imeri kehrte im Sommer nach seinem Leihende bei Schweizer Meister Thun zurück zu Gelb-Schwarz und kam seither in jedem der drei Super-League-Spiele zum Einsatz. Beim 6:0-Kantersieg am 1. August gegen seinen Ex-Verein aus dem Berner Oberland steuerte er einen Treffer bei.

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