Freigabe? Unsicher!
So können sich FCL-Kicker den Fasnachtsbesuch verdienen

Ist die Fasnacht nur auf den FCL-Trikots präsent oder wird sie für das Team auch Realität? Dafürs brauchts eine Premiere in dieser Saison – am Samstagabend auswärts beim FCZ (18 Uhr). Di Giusto lanciert derweil ein neues Projekt. Das FCL-Inside.
Publiziert: 18:11 Uhr
Auf dem Platz ist die Energie beim FCL und Von Moos da. Reichts für die Fasnachtsfreigabe?
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

  • Davon ist die Fasnachts-Freigabe für die FCL-Kicker abhängig
  • Di Giusto vertreibt neu Kaffeetassen mit speziellem Flair
  • Dantas Fernandes spielt sich in den Vordergrund
Carlo Emanuele Frezza und Simon Strimer

Die News der Woche

Der wilde 4:3-Sieg gegen GC war für Luzern eine Erlösung. Auch für die Fans. Denn damit konnten sie am Donnerstag mit einem erleichterten Gefühl an den Fasachtsbeginn. Die Spieler müssen sich hingegen den jährlichen Fasnachtsbesuch erst noch verdienen. Dafür braucht es am Samstag gegen den FCZ einen weiteren Vollerfolg. Es wäre das erste Mal in dieser Saison, dass der FCL zwei Dreier aneinanderreiht. Nur in diesem Fall dürfte Mario Frick (51) seinen Spielern am Güdismäntig oder Güdiszistig einen Tag frei gewähren. Ansonsten wird auf der Allmend wohl weitergearbeitet.

Am Tag vor dem Spiel wird ausserdem bekannt: Der FCL kriegt einen neuen CEO. Dominic Urech heisst er. Er wird mit Sportchef Remo Meyer ab dem 1. Juni zusammen die Geschäftsleitung bilden.

Mögliche Aufstellung

Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes; Ferreira, Owusu, Abe, Di Giusto; Von Moos, Grbic.

Wer fehlt?

Villiger (gesperrt). Knezevic, Ciganiks, Spadanuda, Zimmermann, Löfgren (alle verletzt/im Aufbau).

Neben dem Platz

Offenbar kann Matteo Di Giusto (25) nicht nur auf dem Fussballplatz zaubern, sondern auch neben dem Grün. Das lässt er auf seinem Instagram-Kanal durchblicken. Dort verlinkt er am Donnerstag in einer Story auf ein anderes Profil mit dem Namen «Tazza DiGi». Wer und was dahinter steckt? Offenbar ist Di Giusto nun auch ein Künstler und designt nebenbei Espresso-Tassen. «Kaffee trifft Kunst. Inspiriert von italienischen Städten. Jede Tasse ein Unikat», heisst es auf dem Social-Media-Profil. Einen Prototypen einer solchen Tasse gibt es noch nicht. «Coming soon», steht unter dem jüngsten Post. Ob «Tazza DiGi» das alleinige Projekt ist von Di Giusto, ist nicht ersichtlich. Seine Team-Kollegen scheinen jedenfalls schon riesige Fans zu sein. In den Kommentarspalten schreiben sie fleissig. 

Hast du gewusst, dass ...

... in dieser Saison für Luzern nun schon zum dritten Mal auf GC der FCZ folgt? Die Zentralschweizer haben die Hoppers dreimal bezwungen. Gegen den FCZ gab es in der Folge aber nur ein Unentschieden und eine Niederlage.

Aufgepasst auf

Ruben Dantas Fernandes (22). Der Linksverteidiger setzt sich vor allem in der Offensive aktuell stark in Szene. Er schlägt viele Flanken und hatte beim Sieg gegen GC mit Abstand am meisten Ballaktionen seines Teams (94).

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:
1. Di Giusto 4,3
2. Owusu 4,1
3. Dorn 4,0
Hier gehts zu allen Luzerner Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

«Wir wurden medial in eine Ecke geworfen, was nicht fair war», sagt FCZ-Coach Dennis Hediger. Hier erscheint das FCZ-Inside.

25

Runde

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Thun – Sion, 14 Uhr
So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
