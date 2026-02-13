Darum gehts
- Davon ist die Fasnachts-Freigabe für die FCL-Kicker abhängig
- Di Giusto vertreibt neu Kaffeetassen mit speziellem Flair
- Dantas Fernandes spielt sich in den Vordergrund
Die News der Woche
Der wilde 4:3-Sieg gegen GC war für Luzern eine Erlösung. Auch für die Fans. Denn damit konnten sie am Donnerstag mit einem erleichterten Gefühl an den Fasachtsbeginn. Die Spieler müssen sich hingegen den jährlichen Fasnachtsbesuch erst noch verdienen. Dafür braucht es am Samstag gegen den FCZ einen weiteren Vollerfolg. Es wäre das erste Mal in dieser Saison, dass der FCL zwei Dreier aneinanderreiht. Nur in diesem Fall dürfte Mario Frick (51) seinen Spielern am Güdismäntig oder Güdiszistig einen Tag frei gewähren. Ansonsten wird auf der Allmend wohl weitergearbeitet.
Am Tag vor dem Spiel wird ausserdem bekannt: Der FCL kriegt einen neuen CEO. Dominic Urech heisst er. Er wird mit Sportchef Remo Meyer ab dem 1. Juni zusammen die Geschäftsleitung bilden.
Die grosse Frage
Schliesst sich im Letzigrund der Kreis? Der FC Luzern kehrt in das Stadion zurück, wo im Herbst die Krise ihren Anfang genommen hat. Gegen den FCZ lagen die Zentralschweizer lange 2:0 in Führung. Bis Taisei Abe in der Schlussviertelstunde Rot sah und die Zürcher Aufholjagd begünstigte. Diesmal wollen die Zentralschweizer mit anderen Gefühlen aus dem Letzigrund abreisen.
Gesagt ist gesagt
«Der Druck war riesengross, das muss man nicht abstreiten», sagt Frick nach dem eingefahrenen Dreier gegen GC. Allein dieses Zitat zeigt, wie viel für den Liechtensteiner auf dem Spiel stand. Nun muss der FCL aber einen weiteren Sieg einfahren, um endlich wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen.
Mögliche Aufstellung
Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes; Ferreira, Owusu, Abe, Di Giusto; Von Moos, Grbic.
Wer fehlt?
Villiger (gesperrt). Knezevic, Ciganiks, Spadanuda, Zimmermann, Löfgren (alle verletzt/im Aufbau).
Neben dem Platz
Offenbar kann Matteo Di Giusto (25) nicht nur auf dem Fussballplatz zaubern, sondern auch neben dem Grün. Das lässt er auf seinem Instagram-Kanal durchblicken. Dort verlinkt er am Donnerstag in einer Story auf ein anderes Profil mit dem Namen «Tazza DiGi». Wer und was dahinter steckt? Offenbar ist Di Giusto nun auch ein Künstler und designt nebenbei Espresso-Tassen. «Kaffee trifft Kunst. Inspiriert von italienischen Städten. Jede Tasse ein Unikat», heisst es auf dem Social-Media-Profil. Einen Prototypen einer solchen Tasse gibt es noch nicht. «Coming soon», steht unter dem jüngsten Post. Ob «Tazza DiGi» das alleinige Projekt ist von Di Giusto, ist nicht ersichtlich. Seine Team-Kollegen scheinen jedenfalls schon riesige Fans zu sein. In den Kommentarspalten schreiben sie fleissig.
Hast du gewusst, dass ...
... in dieser Saison für Luzern nun schon zum dritten Mal auf GC der FCZ folgt? Die Zentralschweizer haben die Hoppers dreimal bezwungen. Gegen den FCZ gab es in der Folge aber nur ein Unentschieden und eine Niederlage.
Aufgepasst auf
Ruben Dantas Fernandes (22). Der Linksverteidiger setzt sich vor allem in der Offensive aktuell stark in Szene. Er schlägt viele Flanken und hatte beim Sieg gegen GC mit Abstand am meisten Ballaktionen seines Teams (94).
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:
1. Di Giusto 4,3
2. Owusu 4,1
3. Dorn 4,0
Hier gehts zu allen Luzerner Noten.
Der Schiedsrichter
Lukas Fähndrich.
Der Gegner
«Wir wurden medial in eine Ecke geworfen, was nicht fair war», sagt FCZ-Coach Dennis Hediger. Hier erscheint das FCZ-Inside.
Runde
Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Thun – Sion, 14 Uhr
So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
23
-34
14