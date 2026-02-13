Dominic Urech wird ab dem 1. Juni neuer Geschäftsführer des FC Luzern. Er soll zusammen mit Sportchef Remo Meyer die Geschäftsleitung bilden.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der FC Luzern verpflichtet Dominic Urech als neuen Geschäftsführer, wie die Innerschweizer am Freitagnachmittag in einer Mitteilung bekannt geben. Der 45-Jährige übernimmt ab dem 1. Juni die «Verantwortung für die operativen Bereiche ausserhalb des Sports» und bildet mit Sportchef Remo Meyer (45) die Geschäftsleitung.

«Der FC Luzern soll finanziell unabhängig und langfristig selbsttragend werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es zentral, die Ertragsseite gezielt weiterzuentwickeln. Dominic Urech bringt dafür ausgewiesene Führungserfahrung sowie grosses Know-how in Marketing und Verkauf mit. Er wird den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen», wird FCL-Präsident Michael Sigerist in der Mitteilung zitiert.

Bereits seit mehreren Jahren beim FCL

Urech ist seit 2008 beim internationalen Technologiekonzern 3M angestellt. Dazu ist er unter anderem als SFV-Torhütertrainer-Instruktor und Torhüterinnentrainer im Nachwuchsbereich der FCL-Frauen tätig. Ausserdem ist er Mitglied der strategischen Sportkommission der Frauen der Luzerner.

«Der FCL-Grossfamilie in dieser neuen Aufgabe zu dienen, erfüllt mich mit Begeisterung und Demut. Ich bin überzeugt vom Potenzial des FCL für die Innerschweiz und von der Kraft der engen Verbundenheit zwischen der Region und den Menschen mit dem Club», so Urech.

